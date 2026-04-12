Nuclearelectrica a scos la licitație contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar dublării capacității de producție a fasciculelor de combustibil nuclear de tip CANDU-6. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 630.000 de euro.

Potrivit anunțului publicat în sistemul de achiziții publice, documentația tehnico-economică va fi elaborată conform prevederilor HG nr. 907/2016, care reglementează etapele și conținutul proiectelor finanțate din fonduri publice.

Procedura aleasă este licitația deschisă, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27 mai 2026, ora 15:00. Operatorii interesați pot solicita clarificări cu până la 20 de zile înainte de această dată.

„Achiziţia are ca obiect elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiei ‘Dublarea capacităţii de producţie a fasciculelor de combustibil nuclear de tip CANDU-6’, faza Studiu de fezabilitate, în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile”, se arată în anunţ.

Participarea la licitație este condiționată de un nivel mediu al cifrei de afaceri de minimum 700.000 de euro în ultimii trei ani. De asemenea, este necesară o garanție de participare de 6.300 de euro, care trebuie să fie irevocabilă și valabilă pe toată perioada stabilită în documentație.

Fasciculele de combustibil nuclear de tip CANDU-6 produse la Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești au o importanță majoră în producția de energie. Fiecare fascicul generează, în reactoare, o energie echivalentă cu sute de tone de combustibil convențional.

Datele oficiale arată că un singur fascicul poate înlocui aproximativ 470 de tone de combustibil clasic, 1.110 tone de cărbune energetic sau peste 363.000 de metri cubi de gaze naturale.

Procesul de producție este complex. Pentru realizarea unui singur fascicul sunt utilizate 1.435 de componente, inclusiv pastile sinterizate, elemente din zircaloy și diferite tipuri de distanțieri și structuri de susținere.

Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești este singura unitate de acest tip din sud-estul Europei și singura din Europa care produce combustibil nuclear pentru reactoare CANDU.

Unitatea a fost înființată în 1992 și a primit, în 1995, certificarea de furnizor calificat din partea unor companii canadiene importante din domeniu, precum Atomic Energy of Canada Limited și Cameco Fuel Manufacturing.

De-a lungul timpului, capacitatea de producție a fost extinsă. În perioada 2004-2006, fabrica și-a dublat deja producția pentru a susține funcționarea celor două unități de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, ajungând la 46 de fascicule pe zi.

Ulterior, între 2009 și 2014, fluxul de fabricație a fost modernizat, ceea ce a permis creșterea eficienței și a calității producției.

Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unde funcționează Unitățile 1 și 2, fiecare cu o capacitate de aproximativ 700 MWe. Fabrica de la Pitești asigură combustibilul necesar funcționării acestor reactoare.