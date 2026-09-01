Par gesturi obișnuite, dar pot provoca accidente: 10 obiceiuri periculoase la volan

Când vine vorba despre riscurile din trafic, telefonul, viteza și alcoolul sunt printre primele lucruri care vin în mintea șoferilor. Există însă și gesturi aparent neînsemnate care, repetate la volan, pot distrage atenția și pot favoriza producerea unui accident.

Picioarele ținute pe bord, folosirea căștilor în timpul deplasării, mâncatul sau consumul de cafea la volan pot distrage atenția șoferului. La acestea se adaugă și transportul necorespunzător al unui câine, care poate deveni o sursă de distragere exact în momentele în care fiecare secundă poate conta.

Numărul persoanelor care își pierd viața în accidente rutiere ajunge anual la ordinul miilor, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani. Siguranța la volan depinde nu doar de respectarea regulilor de circulație, ci și de evitarea unor comportamente care pot afecta atenția sau controlul asupra mașinii.

Alcoolul, utilizarea telefonului mobil, certurile cu alți șoferi și poziționarea picioarelor pe bord se numără printre lucrurile care nu ar trebui făcute atunci când obiectivul este ajungerea în siguranță la destinație. Unele dintre aceste obiceiuri sunt evidente, în timp ce altele pot fi trecute mai ușor cu vederea.

Centura de siguranță trebuie pusă înainte de pornirea motorului. Este una dintre măsurile de bază pentru protecția ocupanților mașinii, iar în cazul unei coliziuni, lipsa centurii poate crește riscul unor lovituri grave, conform newsauto.gr.

Telefonul mobil reprezintă un alt factor major de distragere a atenției la volan. Utilizarea acestuia poate îndepărta atenția șoferului de la drum și de la ceea ce se întâmplă în trafic.

Același risc apare și atunci când șoferul navighează pe ecranul mașinii în timp ce vehiculul este în mers. Chiar dacă sistemul de navigație face parte din dotările automobilului, folosirea ecranului în timpul deplasării poate distrage atenția de la trafic.

Nici folosirea căștilor nu reprezintă o alegere sigură în timpul condusului. Acestea pot izola șoferul de sunetele din trafic și de avertismentele din jur, ceea ce poate afecta informațiile sonore pe care acesta le percepe în timpul deplasării.

Mâncatul și băutul la volan pot distrage, la rândul lor, atenția. Gesturile care presupun manipularea alimentelor sau a băuturilor pot face ca atenția șoferului să nu mai fie concentrată în totalitate asupra drumului.

Dacă este nevoie să mănânci, cea mai sigură variantă este oprirea într-un loc adecvat. Astfel, activitatea nu mai are loc în timp ce mașina se află în deplasare.

Un câine lăsat liber în mașină poate deveni, de asemenea, o sursă de distragere pentru șofer. Animalul se poate deplasa prin habitaclu, iar atenția celui de la volan poate fi afectată în timpul călătoriei.

Pentru deplasarea cu mașina, câinele trebuie transportat într-un sistem special, adaptat călătoriei cu automobilul. Transportul corespunzător al animalului reprezintă astfel un alt aspect care trebuie avut în vedere atunci când se circulă cu mașina.

Picioarele pasagerului nu trebuie ținute pe bord. Poziția poate părea comodă în timpul deplasării, însă poate deveni periculoasă în cazul unei coliziuni.

Declanșarea airbagului poate provoca răni grave unei persoane care are picioarele ridicate pe bord în momentul impactului. Din acest motiv, poziția pasagerului în mașină este importantă și atunci când vehiculul se deplasează aparent în condiții normale.

Nici viteza prea mică nu este lipsită de riscuri. Pe autostradă, deplasarea cu o viteză prea redusă poate provoca ambuteiaje și poate crea diferențe de viteză între vehiculele aflate pe același drum.

În astfel de situații, viteza redusă a unui vehicul îi poate determina pe alți șoferi să facă depășiri. Astfel, un comportament care poate părea prudent poate contribui la apariția unor situații dificile în trafic.

O mașină prost întreținută adaugă un alt risc în timpul deplasării. Starea tehnică a vehiculului poate influența modul în care acesta se comportă pe drum și capacitatea șoferului de a-l controla.

Anvelopele uzate pot afecta siguranța deplasării, la fel ca frânele aflate într-o stare proastă. Amortizoarele deteriorate reprezintă un alt element care poate influența controlul vehiculului.

Problemele tehnice nu trebuie ignorate, deoarece starea mașinii face parte din factorii care pot contribui la apariția unor situații periculoase în trafic. Un vehicul întreținut necorespunzător poate deveni astfel un risc suplimentar pentru deplasare.

Și vremea extremă trebuie tratată cu aceeași prudență. Condițiile dificile pot face deplasarea periculoasă, iar șoferii trebuie să țină cont de situația de pe drum atunci când conduc.

Ninsoarea puternică poate face deplasarea periculoasă chiar și pentru șoferii experimentați. Condițiile meteo dificile reprezintă astfel un factor care poate crește riscurile existente pe drum. La toate aceste comportamente și situații se adaugă furia la volan. Reacțiile agresive pot modifica rapid modul în care un șofer se comportă în trafic.

Accelerațiile bruște și frânările agresive pot transforma o situație obișnuită într-una periculoasă. Aceste manevre pot apărea pe fondul tensiunilor din trafic și pot crește riscul producerii unui accident.

Conflictele cu ceilalți șoferi reprezintă, de asemenea, un comportament care trebuie evitat. Certurile și reacțiile agresive în trafic se adaugă celorlalte obiceiuri care pot pune în pericol siguranța deplasării.