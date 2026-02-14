Întrebat despre paradoxul prețurilor ridicate la energie, în ciuda resurselor disponibile, ministrul Bogdan Ivan a explicat că, în ultimii 15 ani, România a instalat aproximativ 7.000 MW de producție electrică, în principal din panouri solare finanțate cu fonduri europene, fără a dezvolta și capacități suficiente de stocare. Aceasta a generat un deficit zilnic de circa 1.200–1.500 MW, care a trebuit importat, influențând nivelul actual al prețurilor.

Pentru a corecta situația, ministrul a menționat trei măsuri principale: modificări la ANRE pentru a limita specula în tradingul energetic, redirecționarea noilor resurse financiare către stocare pentru echilibrarea sistemului național și monitorizarea săptămânală a proiectelor majore de producție și stocare, de la Mintia la Iernut, pentru a adăuga capacitate suplimentară de energie și de stocare.

„România a scos în ultimii 15 ani 7000 de megawați producție energie electrică în bandă, a instalat, a dus aproape toți banii europeni înspre panouri solare, fără să vină și cu capacități de stocare și astfel avem un deficit de circa 1200-1500 de megawați în fiecare zi, pe care îi importăm și automat avem un preț pe care îl vedem astăzi. Ca să rezolv această problemă, 1. am venit cu două modificări foarte importante la ANRE prin care, într-o marjă importantă, a blocat o parte din așa-zisa speculă pe care o făceau unii din trading. 2. toți banii care erau destinați către panouri fotovoltaice i-am lăsat să meargă mai departe dacă aveau contracte, dar noile resurse financiare le-am direcționat exclusiv înspre stocare, pentru a echilibra sistemul energetic național. Și 3. m-am ocupat în mod direct cu rapoarte de proiect săptămânal din partea responsabililor cu proiecte mari de investiții, de la Mintia până la Iernut, pentru a veni cu noi capacități de producție a energiei electrice și noi capacități de stocare.”, a spus ministrul Energiei la Digi24.

Ministrul Bogdan Ivan afirmă că, potrivit analizei realizate împreună cu specialiști din mediul privat și universități, România se poate transforma până în 2028 din importator net de energie într-o țară independentă energetic. Aceasta ar însemna că țara va produce integral energia necesară consumului intern și va putea exporta eventualul excedent.

„Sunt foarte clare. Eu am, după analiza cu specialiștii din mediul privat și din universități, am ajuns la o un orizont de timp rezonabil ca în 3 ani, față de luna iulie a lui 2025, adică în 2028, România să se transforme din importator net de energie într-o țară independentă din punct de vedere energetic, adică cea care își produce energia de care are nevoie, iar excedentul să îl exporte”, a spus acesta.

Ministrul Bogdan Ivan a explicat că, pe lângă atingerea independenței energetice, obiectivul este ca prețul final pentru consumatori să rămână sub media Uniunii Europene, ceea ce ar duce la facturi mai accesibile pentru români.

„Înseamnă că noi vom ajunge, și asta este a doua țintă pe lângă independența energetică, ca prețul final la consumatorul final să fie sub media Uniunii Europene.”

Ministrul Bogdan Ivan a declarat că statul a direcționat toate fondurile disponibile către dezvoltarea capacităților de stocare a energiei. A fost creat un mecanism de contracte pentru diferență destinat companiilor private, care dezvoltă proiectele ce urmează să fie aprobate de Comisia Europeană. Odată instalate parcurile de stocare, statul va oferi o compensație de 25% din valoarea investiției, urmând ca până la sfârșitul anului să fie adăugați 2.000 MW de capacitate de stocare.