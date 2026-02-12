Analiza pieței de gaze realizată de Asociația Energia Inteligentă arată că instrumentul oficial de comparare pus la dispoziție de ANRE nu include toate ofertele care produc efecte comerciale după 1 aprilie 2026, ceea ce afectează procesul de informare al consumatorilor casnici. Mai exact, ofertele publicate înainte de această dată, dar care rămân active și ulterior, nu sunt afișate atunci când utilizatorii selectează perioada de după eliminarea plafonării.

Această situație creează o diferență semnificativă între realitatea din piață și ceea ce vede un client care caută cel mai mic preț la gaze folosind comparatorul oficial. Practic, lista afișată nu reflectă întregul spectru de opțiuni disponibile, iar decizia poate fi luată pe baza unor informații incomplete.

Problema este semnalată explicit de reprezentanții Asociației Energia Inteligentă, care atrag atenția asupra limitărilor actuale ale platformei de comparare.

„Ofertele care au fost publicate înainte de 1 aprilie 2026, dar care produc efecte comerciale și după această dată nu apar în căutări pe comporator. Consumatorul vede „o listă”, dar nu o listă completă. Iar o comparație făcută pe un set incomplet de date nu este informare, ci iluzie de informare. Prețul gazului nu mai este strict prețul gazului”, arată Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, într-un comunicat.

În acest context, liberalizarea pieței de gaze riscă să fie percepută ca un proces formal, în timp ce mecanismele reale de concurență rămân greu de evaluat de către publicul larg. Lipsa unei imagini complete asupra ofertelor disponibile poate influența direct comportamentul de consum și opțiunile contractuale ale clienților casnici.

Analiza ofertelor de gaze valabile după 1 aprilie 2026 indică existența unor diferențe semnificative de cost între furnizori, în funcție de zonă și de structura comercială a pachetelor propuse. După dispariția plafonării, competiția nu se mai bazează exclusiv pe prețul exprimat în lei/kWh, ci pe modul în care este construită oferta, inclusiv prin includerea unor servicii suplimentare.

Cea mai mică ofertă identificată în analiză este cu aproximativ 2% sub nivelul prețului plafonat anterior și aparține companiei Nova Power, fiind disponibilă pentru consumatorii din București și din sudul României. Diferența față de tariful reglementat anterior este redusă, însă indică existența unor variante competitive în piață.

La polul opus, cea mai ridicată ofertă analizată aparține furnizorului Entrex Service. În anumite localități, precum Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei sau în zone din județele Suceava, Cluj și Bihor, costul anual estimat poate fi cu până la 47% mai mare comparativ cu cea mai avantajoasă ofertă identificată.

Analiza subliniază că multe dintre ofertele considerate avantajoase din punct de vedere al prețului la gaze nu apar în comparatorul ANRE atunci când este selectată perioada de după 1 aprilie 2026, ceea ce reduce vizibilitatea reală a opțiunilor competitive.

Structura ofertelor include frecvent pachete de tip „gaz + servicii”, care pot influența costul final suportat de consumator.

„Pachetele de tip „gaz + servicii” pot fi eficiente doar într-un context foarte specific: atunci când consumatorul știe sigur că va avea nevoie de verificare sau revizie în următoarele 12 luni. În lipsa acestei nevoi, serviciile incluse se transformă într-un cost mascat, plătit fie prin abonamente mai mari, fie printr-un preț pe kWh doar aparent competitiv”, mai arată analiza.

Potrivit specialiștilor, problema majoră este că mulți consumatori caută simplu „cel mai mic preț” la gaze, fără a corela oferta cu ciclurile obligatorii de verificare tehnică sau cu necesitatea reală a serviciilor incluse în pachet.

În paralel cu dezbaterea privind transparența ofertelor de gaze, Executivul a anunțat că prețul pentru consumatorii casnici nu va crește din aprilie 2026, chiar dacă plafonarea actuală expiră. Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va introduce un nou mecanism de sprijin, care va presupune menținerea unui preț administrat pentru populație.

Potrivit anunțului oficial, timp de încă un an, nivelul actual al prețului la gaze va rămâne neschimbat, astfel încât facturile să nu fie afectate imediat de procesul de liberalizare. Măsura vine în contextul presiunilor generate de costurile cu energia și de preocupările legate de impactul asupra bugetelor familiale.

În prezent, prețul gazelor pentru consumatorii casnici este plafonat la 0,31 lei/kWh până la finalul lunii martie. Liberalizarea completă a pieței era programată pentru 1 aprilie 2026, însă autoritățile au decis menținerea temporară a unui regim reglementat.

Totodată, Guvernul a anunțat măsuri suplimentare de sprijin pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, în contextul ajustărilor din sectorul energetic și al menținerii echilibrului social.