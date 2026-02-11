Avertismentul a fost formulat încă din decembrie anul trecut de Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, care a arătat că revenirea la o piață mai puțin reglementată este un pas firesc, însă momentul aplicării este esențial.

„Este de salutat că revenim la o piață unde statul este mai puțin implicat în sectorul privat, însă timingul contează”, spunea, în decembrie, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR.

El a explicat că, în funcție de perioada în care are loc liberalizarea, inflația ar putea evolua mai degrabă în sus decât în jos. Potrivit acestuia, dacă măsura ar fi aplicată la mijlocul anului sau ulterior, ar putea fi evitat scenariul unei inflații cu două cifre.

Întrebat dacă evaluările făcute în decembrie rămân valabile, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a precizat pentru HotNews că analiza este una de principiu și depinde de prețul gazului la momentul liberalizării.

El a transmis că riscul de creștere a presiunii inflaționiste este real și că, în condițiile în care inflația anuală este aproape de 9%, atingerea unei valori de peste 10% nu ar fi dificilă. Dan Suciu a reamintit și că eliminarea plafoanelor la energie electrică din iulie 2025 a avut un impact direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației.

„Evaluarea este una de principiu, dar depinde evident de prețul gazului la data liberalizării. Cum am mai spus, riscul de creștere a presiunii inflaționiste este real, iar când inflația anuală este aproape de 9, cifra invocată nu este din păcate greu de atins”, a explicat Dan Suciu.

Reprezentantul BNR a făcut trimitere la minuta ședinței Consiliului de Administrație din 9 ianuarie, unde s-a consemnat că factorii de pe partea ofertei rămân o sursă de riscuri în sens ascendent pe termen scurt.

Potrivit documentului, există posibile efecte indirecte mai mari ale scumpirii energiei electrice și incertitudini asociate evoluției pe termen scurt a prețurilor alimentelor și gazelor naturale, în contextul reglementărilor în domeniu. Altfel spus, pe termen scurt, există riscul unor creșteri de prețuri, în special din cauza energiei și a produselor alimentare.

În ultimul raport asupra inflației, publicat în noiembrie 2025, BNR arată că liberalizarea pieței gazelor naturale, odată cu expirarea schemei de plafonare prevăzută pentru aprilie 2026, ar putea genera presiuni inflaționiste importante.

Potrivit documentului, amploarea acestor presiuni va depinde de condițiile de pe piețele internaționale de energie la momentul respectiv. Dan Suciu a menționat că aceste evaluări au fost transmise factorilor de decizie, conform practicii instituției.

Pe de altă parte, Consiliul Concurenței are o evaluare diferită. Vicepreședintele instituției, Dan Pascu, a declarat că, potrivit analizelor realizate, nu rezultă un pericol iminent și serios de explozie a prețurilor gazelor.

El a arătat că, din ofertele celor mai mari furnizori, prețurile estimate ar fi apropiate de nivelurile actuale din piață. În același timp, a subliniat că protecția consumatorilor vulnerabili ar trebui realizată prin măsuri țintite de sprijin, similar practicilor din alte state europene.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a propus amânarea liberalizării pieței gazelor cu un an, până în 2027. Decizia finală urmează să fie stabilită la nivel guvernamental, în condițiile în care autoritățile cântăresc impactul economic și social al unei astfel de măsuri.