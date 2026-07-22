Vești proaste pentru șoferi. Dumitru Chisăliță spune când ar putea fi depășit pragul de 10 lei/litru de motorină

Conflictul din Golf continuă să alimenteze incertitudinile de pe piețele energetice internaționale, iar Strâmtoarea Hormuz rămâne principalul punct de risc pentru transportul mondial de petrol. Într-o analiză publicată miercuri, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, avertizează că actuala criză ar putea duce la scumpirea carburanților în România, estimând că motorina ar putea atinge pragul psihologic de 10 lei pe litru chiar în prima jumătate a lunii august.

Potrivit specialistului, confruntările dintre Iran și adversarii săi au afectat deja traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, după atacuri asupra infrastructurii energetice și incidente care au vizat petroliere și nave comerciale. În aceste condiții, mai multe companii de transport maritim și-au modificat rutele sau au suspendat temporar tranzitul prin zonă.

„Iranul a desfășurat acțiuni militare și amenință periodic să împiedice circulația navelor prin strâmtoare. Au fost raportate atacuri asupra unor petroliere și nave comerciale, ceea ce a determinat unele companii maritime să își modifice rutele sau să își suspende temporar tranzitul. Statele Unite și aliații lor și-au consolidat prezența navală pentru protejarea transportului maritim, însă escortarea tuturor navelor este dificilă și implică riscuri ridicate de escaladare”, arată Dumitru Chisăliță.

Analiza AEI ia în calcul trei posibile evoluții ale conflictului în perioada următoare.

Scenariul considerat cel mai probabil, cu o probabilitate de 50%, este cel al unui conflict intens, dar limitat.

„SUA vor continua probabil loviturile aeriene și navale împotriva radarelor, dronelor, rachetelor și infrastructurii militare iraniene din apropierea Golfului. Iranul va răspunde prin atacuri cu rachete și drone asupra bazelor americane, a infrastructurii statelor din Golf și, selectiv, asupra navelor. (…) Hormuz ar rămâne intermitent și selectiv tranzitabil, dar departe de funcționarea normală”, explică specialistul.

Al doilea scenariu, căruia îi atribuie o probabilitate de 30%, presupune un armistițiu limitat și negocierea unui coridor maritim.

„Omanul, Qatarul și alte state încearcă să mențină negocierile. (…) Un asemenea acord ar putea apărea în august deoarece niciuna dintre părți nu beneficiază de o blocare îndelungată”, precizează Chisăliță.

Cel mai pesimist scenariu, evaluat la 20%, este extinderea conflictului într-un război regional.

„Riscul este suficient de mare pentru a nu fi tratat drept marginal. Moartea militarilor americani, atacurile asupra infrastructurii civile și extinderea loviturilor iraniene către Bahrain, Kuweit, Iordania și alte state au depășit mai multe praguri de escaladare”, avertizează acesta.

Potrivit analizei, cea mai probabilă evoluție este o combinație între operațiuni militare și negocieri diplomatice.

„Estimarea AEI centrală pentru august este: primele săptămâni vor rămâne foarte violente, după care presiunea economică și riscul pierderilor militare vor împinge părțile către un acord temporar privind navigația. Nu sunt estimări ale unei situații de pace propriu-zisă. Cel mai probabil vom vedea o combinație între lovituri militare, negocieri prin intermediari și deschiderea parțială a unor ferestre de tranzit”, afirmă Dumitru Chisăliță.

Analiza evidențiază că evoluția prețului petrolului va depinde aproape exclusiv de cantitatea de țiței care va putea traversa Strâmtoarea Hormuz.

„Impactul asupra prețului petrolului va depinde aproape integral de cât petrol reușește efectiv să traverseze Hormuz, nu doar de declarația oficială că strâmtoarea este «închisă»”, explică specialistul.

În scenariul central, AEI estimează că prețul Brent se va situa între 90 și 100 de dolari pe baril, în timp ce într-o escaladare severă acesta ar putea urca la 105-130 de dolari pe baril, cu vârfuri temporare chiar peste acest nivel.

În opinia lui Dumitru Chisăliță, efectele conflictului s-ar putea resimți rapid și în România.

„Pragul de 10 lei/litru este deja foarte aproape și ar putea fi depășit punctual până la sfârșitul lui iulie sau în prima jumătate a lunii august”, spune acesta.

Potrivit analizei, la 22 iulie 2026, prețul mediu al motorinei standard era de aproximativ 9,64 lei/litru, ceea ce înseamnă că o creștere de numai 36 de bani ar duce media națională peste pragul de 10 lei.

„Scenariul cel mai probabil este ca media națională să atingă 10 lei/litru între 5 și 20 august 2026, dacă traficul prin Hormuz rămâne puternic perturbat, Brent se menține peste aproximativ 90-100 USD/baril, marjele europene pentru motorină rămân excepțional de ridicate, iar statul nu reduce temporar acciza sau TVA-ul”, estimează președintele AEI.

Acesta subliniază că scumpirea motorinei nu este determinată exclusiv de evoluția cotației petrolului, ci și de deficitul de produse rafinate din Europa și de deprecierea leului în raport cu dolarul.

În funcție de evoluția conflictului, AEI estimează că motorina s-ar putea situa în luna august între 9,20 și 9,70 lei/litru dacă tensiunile se reduc, între 9,80 și 10,40 lei/litru în scenariul unui blocaj parțial al Strâmtorii Hormuz și între 10,50 și 11,50 lei/litru în cazul unei escaladări majore a conflictului.

Dacă este pentru un site de știri, articolul poate fi extins la 1.200-1.500 de cuvinte prin introducerea unui context despre importanța Strâmtorii Hormuz și impactul precedentelor crize petroliere asupra prețurilor din România.