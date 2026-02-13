Premierul Ilie Bolojan a spus, la „Europa FM”, că amânarea decisă de CCR privind pensiile magistraților este problematică. El a explicat că e foarte posibil ca această amânare să ducă la constatarea Comisiei Europene că România nu și-a respectat angajamentele și că astfel s-ar pierde aproximativ 230 de milioane de euro. Bolojan a mai zis că orice întârziere provoacă frustrare în rândul oamenilor și că toți oamenii raționali ar fi nemulțumiți. El consideră că aceste amânări nu sunt sănătoase și afectează echitatea pe care românii o așteaptă.

Premierul a explicat că dacă oamenii ar vedea că toți contribuie și lucrurile se îndreaptă, ar accepta mai ușor să plătească poate un impozit în plus. El a subliniat că ceea ce a propus este corect și cinstit.

Bolojan a spus că dacă pensiile magistraților s-ar limita la maximum 70% din ultimul salariu, atunci pensia lor ar fi mult mai mare decât pensia medie de 600 de euro.

„În primul rând, e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că n-am îndeplinit angajamentul. Pierdem aproximativ 230 de mil. euro. Orice fel de amânare generează o frustrare socială suplimentară. Orice om rațional e total nemulțumit. Aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele de vedere, nu doar la CCR, ci e vorba de o anumită echitate la care românii se așteaptă. Dacă s-ar fi întâmplat ca românii să vadă că sunt toți sunt parte la efort și lucrurile se îndreaptă, într-un fel accepți să plăteși poate un impozit în plus. Ceea ce am propus e corect și cinstit. Dacă se limitează la maxim 70% din uiltimul salariu înseamnă că pensia ar fi, față de pensia medie de 600 de euro, ar fi mult mai mare”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a spus că stabilitatea guvernului depinde de responsabilitatea liderilor politici și de menținerea unei majorități funcționale în Parlament. El a avertizat că, dacă nu există susținerea necesară, actualul guvern ar putea fi schimbat. Bolojan a explicat că formarea și păstrarea unei coaliții eficiente cer un acord politic clar pentru aplicarea măsurilor importante, nu doar menținerea unor echilibre fragile.

Premierul a subliniat că este nevoie de unitate în coaliție pentru a rezolva problemele mari, în timp ce opoziția ar fi o opțiune mai ușoară, dar mai puțin utilă. El a făcut apel la toți liderii politici să fie responsabili și să colaboreze.

Bolojan a precizat că, fără susținerea parlamentară, va fi cu siguranță un alt guvern și că, dacă actualul guvern nu va putea să facă ceea ce e necesar, va apărea o altă formulă de guvernare. El a mai zis că o astfel de schimbare nu ar fi surprinzătoare dacă nu există condițiile politice pentru continuarea actualului guvern.