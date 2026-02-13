Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul ar putea să mai analizeze ce efecte are eliminarea unor scutiri de taxe pentru persoanele cu dizabilități și că există șansa să apară din nou facilități pentru cazurile grave.

Întrebat la „Europa FM” despre nemulțumirile apărute după eliminarea unor scutiri, inclusiv cea de la impozitul pe proprietate, el a transmis că trebuie făcută o evaluare clară a măsurilor luate și a impactului lor. A explicat că, dacă aceste schimbări ar fi fost făcute treptat sau după o analiză mai lungă, ar fi fost mai bine, iar acum Guvernul trebuie să verifice consecințele și să vadă ce se poate corecta. A adăugat că se pot găsi soluții pentru persoanele cu probleme grave, mai ales acolo unde nu este vorba despre proprietăți mari sau mașini scumpe, ci despre situații dificile.

Premierul a mai zis că înțelege situația persoanelor aflate în dificultate și că acestea trebuie sprijinite, dar numai în limita banilor pe care statul sau autoritățile locale îi pot oferi. Tot el a explicat că eliminarea unor scutiri a fost decisă din cauza presiunii asupra bugetului și pentru că prea multe categorii erau scutite de taxe și contribuții. Din acest motiv, Guvernul a decis să anuleze unele exceptări, inclusiv scutirea de la impozitul pe proprietate.

Cu toate acestea, a precizat că, în perioada următoare, autoritățile ar trebui să analizeze mai atent efectele acestor măsuri, mai ales pentru persoanele cu dizabilități aflate în situații vulnerabile.

„Dacă le-am fi ridicat treptat sau am fi avut timp de analiză, asta trebuie să facem în perioada următoare: să facem o analiză și să vedem impactul. Consider că pot fi găsite soluții pentru cazurile grave, pentru cazuri în care nu este vorba de proprietăți mari, nu este vorba de mașini scumpe. Pot fi găsite formule de facilități. Constatând că foarte multe categorii sociale erau exceptate de la toate contribuțiile, într-adevăr, am luat decizia să anulăm anumite exceptări. Și am anulat exceptarea de la impozitul pe proprietate”, a punctat Bolojan.

Bolojan a spus că problema din administrația locală nu ține de salariile primarilor, ci de faptul că sunt prea mulți angajați la stat și de cheltuielile pe care bugetul nu și le mai permite.

El a explicat că simpla tăiere a salariilor nu rezolvă dezechilibrul din buget dacă numărul de angajați din primării rămâne prea mare. În opinia lui, salariile primarilor nu sunt neapărat exagerate, dar trebuie să fie justificate prin munca făcută pentru comunitate. Totodată, a arătat că problema reală este că aceste salarii și cheltuieli sunt mai mari decât își permite statul în prezent.

Potrivit lui, dacă se reduc doar salariile, dar rămân prea mulți angajați, cheltuielile nu scad cu adevărat. A dat ca exemplu situații în care unele primării au puțini angajați și funcționează bine, în timp ce altele au foarte mulți angajați, lucrurile nu merg și apar datorii.