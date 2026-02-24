Avizul emis de Consiliul Legislativ a fost publicat în timp ce Guvernul condus de Ilie Bolojan se afla în ședință pentru adoptarea actului normativ. Deși formal favorabil, documentul subliniază că numeroase măsuri propuse afectează drepturi și libertăți fundamentale.

Consiliul Legislativ invocă art. 115 alin. (6) din Constituție, care interzice adoptarea prin ordonanță de urgență a unor reglementări ce afectează drepturi fundamentale, regimul instituțiilor fundamentale ale statului sau drepturile electorale. Instituția arată că proiectul atinge dreptul la muncă, libera circulație, dreptul de proprietate, protecția persoanelor cu handicap, protecția copiilor și nivelul de trai decent.

Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, restrângerea exercițiului unor drepturi fundamentale este permisă doar prin lege adoptată de Parlament, în condițiile art. 53 din Constituție. Consiliul consideră că modificările propuse în materia funcției publice, inclusiv diminuarea unor garanții din Codul administrativ și transformarea unor raporturi de serviciu, pot constitui afectări ale dreptului la muncă.

Sunt semnalate riscuri și în privința regimului instituțiilor fundamentale, în contextul reducerilor de posturi și al reorganizărilor din administrația publică centrală și locală. Avizul amintește că intervenții similare au fost adoptate în trecut prin lege, nu prin OUG.

Un punct sensibil vizează transformarea unor funcții de înalți funcționari publici, exercitate pe durată nedeterminată, în funcții cu mandat limitat. Consiliul apreciază că o astfel de conversie afectează stabilitatea raporturilor de serviciu și principiul securității juridice.

Este criticată și introducerea rotației obligatorii pentru funcțiile de conducere și cele considerate sensibile. Instituția consideră că mobilitatea ar trebui să fie o opțiune, nu o obligație, pentru a nu afecta drepturi constituționale.

Noul sistem de evaluare este descris ca fiind incomplet reglementat. Lipsesc clarificări privind componența comisiilor, procedura de contestare și momentul exact al evaluării. Formulările ambigue pot genera arbitrar și litigii.

Proiectul introduce și posibilitatea exercitării funcției publice la jumătate de normă în administrația locală. Consiliul semnalează riscul unui tratament diferențiat față de administrația centrală, fără justificare obiectivă.

Un capitol distinct din aviz analizează prevederile privind executarea obligațiilor de plată a amenzilor contravenționale rutiere. Consiliul arată că mecanismul propus are efecte similare unei sancțiuni complementare de suspendare a dreptului de a conduce.

Se critică aplicarea automată a măsurii și lipsa unei legături directe cu scopul siguranței rutiere. De asemenea, este semnalată neclaritatea momentului de la care curge termenul, în raport cu dreptul de a contesta procesul-verbal de contravenție.

Avizul atrage atenția și asupra faptului că proiectul stabilește obligații pentru Guvern de a iniția acte normative cu rang de lege. O astfel de abordare poate intra în conflict cu principiul separației puterilor și cu rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare.

Executivul a justificat urgența prin presiunea deficitului bugetar și angajamentele din PNRR. Consiliul Legislativ arată însă că existența unor obiective structurale nu echivalează automat cu o situație extraordinară care să permită afectarea drepturilor fundamentale prin ordonanță de urgență.

Deși avizul este formal favorabil, observațiile formulate ridică semne serioase de întrebare asupra solidității constituționale a proiectului. Adoptarea în forma actuală poate genera contestații la Curtea Constituțională.