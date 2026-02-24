Guvernul a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) care urmărește să reducă cheltuielile publice, să reorganizeze administrația locală și să accelereze descentralizarea, în contextul unui deficit bugetar ridicat și a presiunilor din partea Uniunii Europene. Măsurile vizează atât disciplinarea cheltuielilor salariale, cât și creșterea gradului de colectare a taxelor locale și stimularea investițiilor strategice în economie.

Conform evaluărilor guvernamentale, deficitul bugetar general consolidat va depăși 5% din PIB în 2026, iar cheltuielile de personal din administrația publică reprezintă peste 13% din PIB, un nivel considerat nesustenabil.

Totodată, structurile locale sunt supradimensionate, cu un număr de posturi care nu se corelează cu populația și capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale. Această situație limitează investițiile și afectează calitatea serviciilor publice, mai ales în comunitățile mici.

Guvernul atrage atenția asupra riscului pierderii fondurilor europene din PNRR și Politica de Coeziune dacă reformele nu vor fi implementate rapid.

Un obiectiv central al OUG-ului este reducerea cheltuielilor de personal și eficientizarea administrației locale. Principalele măsuri includ:

Plafonarea strictă a posturilor în primării și consilii locale;

Blocarea extinderii schemelor de personal fără justificare financiară;

Reorganizarea internă a structurilor, inclusiv comasarea serviciilor;

Corelarea cheltuielilor salariale cu veniturile proprii ale unităților administrative.

Pentru transferul de personal în cadrul descentralizării, posturile preluate vor fi temporar excluse din plafonul de cheltuieli de personal, pentru a preveni creșterea artificială a costurilor.

Proiectul OUG propune proceduri mai simple pentru transferul competențelor către autoritățile locale. În același timp, descentralizarea va fi însoțită de:

Evaluări financiare stricte pentru fiecare transfer de competențe;

Monitorizare atentă a personalului preluat;

Cadru clar de responsabilitate pentru ministerul coordonator.

Astfel, autonomia locală rămâne, dar cu frână financiară, prevenind dezechilibrele bugetare și cheltuielile necontrolate.

O componentă esențială a proiectului este îmbunătățirea disciplinei fiscale locale. Guvernul propune:

Interconectarea bazelor de date fiscale și administrative;

Digitalizarea proceselor de plată și a sancțiunilor;

Condiționarea unor servicii administrative de plata obligațiilor restante;

Măsuri coercitive proporționale pentru creșterea colectării.

Aceste măsuri vizează reducerea pierderilor de miliarde de lei cauzate de evaziune fiscală și neplata taxelor locale.

OUG stabilește cadrul pentru consorțiile administrative, care vor permite unităților locale să coopereze și să acceseze fonduri pe criterii de performanță. Acest mecanism susține implementarea jalonului 310 din PNRR, promovând proiecte regionale și consolidarea capacității instituționale.

Primăriile vor trebui să își alinieze cheltuielile salariale cu veniturile proprii și să respecte disciplina bugetară. Deși autonomia administrativă este păstrată, aceasta nu poate funcționa în afara capacității financiare reale.

Noile reguli implică:

Limitarea angajărilor și cheltuielilor nejustificate;

Monitorizarea strictă a execuțiilor bugetare;

Corelarea transferurilor de competențe cu resursele financiare disponibile.

Pe lângă reorganizarea administrației locale, Guvernul introduce și un pachet economic ambițios:

Stimularea investițiilor private și crearea de locuri de muncă;

Sprijin pentru cercetare-dezvoltare și inovare prin credite fiscale (10% din cheltuielile eligibile);

Finanțare prin BID și Exim Banca Românească, inclusiv fonduri pentru export și proiecte internaționale;

Scheme de ajutor de stat pentru clustere, materii prime critice și decarbonizare (bugete de până la 1,05 miliarde euro);

Program PPP cu alocare de 25 milioane euro pentru proiecte public-private;

Măsuri fiscale complementare: TVA la încasare cu plafon majorat, bonificații pentru conformare voluntară, deduceri pentru microîntreprinderi.

Investițiile cu impact semnificativ, de minimum 1 miliard lei, vor stimula dezvoltarea regională, furnizorii locali și economia verde, contribuind la creșterea competitivității și inovării.

Proiectul de restructurare poate fi consultat mai jos.

proiect-oug-restructurare-administratie-locala-anonimizat