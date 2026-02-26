Potrivit ofertelor transmise de ENGIE, prețul final propus este de 0,31 lei/kWh, cu tot cu tarife de rețea și taxe incluse, adică exact nivelul maxim plafonat aplicat în prezent. Oferta este adresată clienților casnici aflați la final de contract și are caracter concurențial.

Un aspect esențial este că prețul de 0,31 lei/kWh este fix doar până la finalul lunii octombrie 2026. Perioada acoperită nu include următorul sezon rece, când consumul de gaze naturale crește semnificativ, iar facturile pot avea un impact mai mare asupra bugetelor gospodăriilor.

Compania a transmis oferta împreună cu notificarea obligatorie privind încetarea plafonării de la 1 aprilie, în conformitate cu cerințele Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

În același timp, clienții sunt informați că se află în dezbatere publică o Ordonanță de Urgență care ar urma să introducă un mecanism de preț administrat la gaze pentru o perioadă de un an după 1 aprilie 2026.

În cazul în care actul normativ va fi adoptat în forma actuală, clienții vor plăti cel mai mic preț dintre cel prevăzut în contractul semnat cu furnizorul și prețul administrat rezultat din formula stabilită prin Ordonanța de Urgență.

Grupul ENGIE Romania activează în distribuția și furnizarea de gaze naturale, producția de energie din surse regenerabile, furnizarea de energie electrică și servicii tehnice.

Compania deservește peste 2,3 milioane de clienți, operează o rețea de distribuție de 23.786 de kilometri, deține o capacitate de producție din surse verzi de 248 MW și are peste 4.400 de angajați.

Rezultatele financiare ale celor mai mari furnizori de energie electrică și gaze naturale evidențiază diferențe semnificative de performanță. ENGIE Romania și E.ON Energie România au raportat profit, în timp ce Electrica Furnizare și PPC Energie au încheiat perioada analizată pe pierdere.

ENGIE România S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de 8,7 miliarde de lei și un profit net de 890 de milioane de lei, ceea ce indică o creștere solidă a profitabilității. Compania are 860 de angajați, iar indicatorii de eficiență relevă vânzări de aproximativ 10 milioane de lei per angajat și un profit de circa 1 milion de lei per angajat.

Structura acționariatului este formată din Engie Group Participations, în calitate de acționar majoritar, alături de Ministerul Energiei și participații minoritare deținute de autorități locale.