Grupul Electrica a înregistrat în 2025 atât un profit net, cât și EBITDA record:

Profitul net preliminar a fost de 1.218,9 mil. RON în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024 de 470,2 mil. RON (o creștere cu 748,6 mil. RON);

EBITDA a fost de 2.383,3 mil. RON în 2025, cu 64,5% mai mult decât EBITDA retratată din anul 2024 (o creștere cu 934,4 mil. RON).

Profitul net individual preliminar în anul 2025 a fost 91,8 mil. RON, cu 32,53% peste profitul înregistrat în 2024 de 69,3 mil. RON.

Evoluția altor indicatori ai anului 2025:

Venituri operaționale – 12.165,3 mil. RON, în creștere cu 12,9% comparativ cu 10.772,8 mil. RON în 2024;

Grad de realizare investiții PIF – 110%, respectiv realizări de 878,4 mil. RON, față de valoarea de 797,8 planificată fără lucrări suplimentare, în creștere cu 8,4% sau 68,2 mil. RON față de 810,2 mil. RON, investiții realizate în anul 2024.

În 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creștere de 64,5%, respectiv de 934,4 mil. RON, ajungând la o valoare de 2.383,3 mil. RON, comparativ cu valoarea de 1.449,0 mil. RON realizată în anul 2024. Creșterea EBITDA provine în principal din variația segmentelor de furnizare și distribuție, ambele având o evoluție pozitivă în anul 2025 comparativ cu 2024.

Dintre cele două segmente, variația celui de furnizare a avut ponderea cea mai mare, înregistrând o îmbunătățire a EBITDA de +650,5 mil. RON, ajungând la valoarea de 572,4 mil. RON de la -78,1 mil. RON (negativ) în perioada anterioară. Creșterea se datorează îmbunătățirii performanței operaționale a segmentului, având o creștere a veniturilor de 2.125,8 mil. RON, creștere diminuată de variația altor venituri cu 1.031,4 mil. RON (scădere), în principal a subvențiilor.

Profitul operațional pentru 2025 a înregistrat o creștere de 929,8 mil. RON, până la valoarea de 1.782,5 mil. RON, comparativ cu valoarea de 852,7 mil. RON realizată în anul 2024.

Profitul net pentru 2025 a înregistrat o creștere de 748,6 mil. RON, ajungând la valoarea de 1.218,9 mil. RON, de la un profit de 470,2 mil. RON pentru anul precedent.

„Rezultatele preliminare pentru 2025 denotă o schimbare structurală în performanța Grupului Electrica. Am înregistrat un profit net de 1,22 miliarde de lei și o EBITDA de 2,38 miliarde de lei, cele mai bune rezultate din istoria recentă a companiei, susținute de eficiența operațională și o gestionare riguroasă a capitalului. Am consolidat segmentul de furnizare într-un mediu concurențial, am valorificat ajustările de piață generate de eliminarea plafonării și am menținut ritmul investițiilor peste nivelul planificat. Depășirea programului de puneri în funcțiune și creșterea bazei activelor reglementate la 8,6 miliarde lei întăresc profilul nostru financiar și predictibilitatea fluxurilor viitoare. Creșterea performanței operaționale, dezvoltarea capacităților de producție regenerabilă și avansul proiectelor de stocare ne poziționează într-o etapă nouă. Grupul Electrica intră într-un ciclu de creștere sustenabilă, bazat pe eficiență, stabilitate și investiții care susțin securitatea energetică a României”, a transmis Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Pe segmentul de furnizare, veniturile au înregistrat o creștere semnificativă în 2025 cu aproximativ 2.125,8 mil. RON, sau 36,5%, comparativ cu anul trecut, ajungând la valoarea de 7.944,6 mil. RON.

Creșterea veniturilor din furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale a fost determinată, în principal, de renunțarea la plafonarea pentru energie electrică începând cu 1 iulie 2025 și parțial de intrarea în vigoare a OUG nr. 6/2025 (care a permis recunoașterea în costul de achiziție a unui procent de până la 10% din contravaloarea dezechilibrelor pe perioada aprilie-iunie 2025).

Eliminarea schemei de plafonare a permis filialei de furnizare să își construiască strategia de preț pe criterii de piață concurențială și profitabilitate, adaptând-o în funcție de categoriile de clienți. Contribuția segmentului de furnizare la veniturile consolidate ale Grupului este în proporție de 72,2%, iar contribuția la EBITDA Grupului este 24,0%.

Veniturile din subvenții aferente anului 2025 (6 luni de plafonare în vigoare) au fost în valoare de 1.081,8 mil. RON comparativ cu 2.127,6 mil. RON înregistrate în anul 2024 (12 luni în vigoare a schemei de plafonare). La 31 decembrie 2025, subvențiile estimate de încasat de la autorități totalizează 2.518,3 mil. RON (Ministerul Energiei/ANPIS: 2.495,7 mil. RON; AJPIS: 22,5 mil. RON). Din valoarea subvențiilor de încasat (ME/ANPIS) suma de 2.442,8 mil. RON reprezintă cereri deja depuse și neîncasate, în timp ce 53,0 mil. RON erau cereri neînregistrate încă.

Pe segmentul de distribuție, veniturile au crescut cu aproximativ 500,1 mil. RON, sau 10,6%, la 5.209,7 mil. RON (din care 2.261,5 mil. RON venituri cu clienți externi grupului), față de 2024, ca urmare atât a creșterii tarifului de distribuție cu 12,5% conform ordinului ANRE nr. 97/2024, cât și din creșterea volumului de energie distribuită cu 1,5%, față de 2024. Contribuția segmentului de distribuție de energie electrică la veniturile consolidate ale Grupului este de 27,0%, iar contribuția la EBITDA Grupului este 78,8%.

Volumul de energie electrică distribuită – 18,03 TWh, în creștere cu 1,5% față de 2024. Filiala Distribuție Energie Electrică România (DEER) deservește aproximativ 4,011 milioane utilizatori din 18 județe, pe o arie ce acoperă circa 40,8% din suprafața României;

Baza Activelor Reglementate (BAR) pentru anul 2025, în termeni nominali, este estimată la sfârșitul anului 2025 la valoarea de 8,6 mld. RON;

În 2025, DEER a realizat și pus în funcțiune investiții în valoare de 878,4 mil. RON, din care: 844 mil. RON reprezintă lucrări din planul de investiții aferent anului 2025 (inclusiv lucrări suplimentare), respectiv un grad de realizare de 115% din valoarea programului de puneri în funcțiune planificat, iar 34,4 mil. RON reprezintă lucrări de investiții reportate din anul 2024;

Volumul de energie electrică furnizată pe piața cu amănuntul – 7,3 TWh, în descreștere ușoară cu 5,0% comparativ cu 2024; Electrica Furnizare furnizează electricitate pentru aproximativ 3,3 mil. locuri de consum (cele mai multe dintre toți furnizorii din România), din care 1,7 mil. locuri de consum pe piața concurențială, cât și 1,53 mil. locuri de consum în regim de serviciu universal și ca furnizor de ultimă instanță;

Cota de piață pe furnizarea de energie electrică – Electrica Furnizare este al doilea cel mai mare furnizor de energie electrică din România (bazat pe volumele furnizate), cu o cotă totală de piață în anul 2025 de 14,73% și de 10,78% în regim concurențial, conform ultimelor rapoarte ANRE disponibile (noiembrie 2025). Pe piața concurențială ocupă locul III în topul furnizorilor;

Volumul de energie electrică produsă – 16,69 GWh în creștere cu 65,8% în comparativ cu anul precedent. Creșterea reflectă intrarea în operare a parcurilor fotovoltaice Vulturu și Satu Mare 2, din iulie 2025, respectiv octombrie 2025;

În segmentul de producție, capacitatea totală a proiectelor Grupului Electrica, fie că sunt operaționale sau în diferite stadii de dezvoltare, este de 307,5 MWh în proiecte de producere a energiei regenerabile (fotovoltaic și eolian) dintre care 46,5 MWh sunt operaționale în prezent. De asemenea, Electrica are proiecte în diferite stadii de aproximativ 1169,5 MWh în 19 proiecte de stocare a energiei.