Engie România S.A. a raportat o cifră de afaceri de 8,7 miliarde lei și un profit net de 890 milioane lei, marcând o creștere consistentă a profitabilității. Compania figurează cu 860 de angajați, iar indicatorii de eficiență arată vânzări per angajat de aproximativ 10 milioane lei și un profit per angajat de circa 1 milion lei.

Structura acționariatului include Engie Group Participations, acționar majoritar, alături de Ministerul Energiei și participații minoritare ale unor autorități locale.

Electrica Furnizare S.A. a consemnat o cifră de afaceri similară cu cea a Engie România, respectiv 8,7 miliarde lei, însă rezultatul net a fost negativ. Compania a înregistrat o pierdere de 355 milioane lei, în contrast puternic cu profitul raportat anterior.

Societatea Energetică Electrica S.A., controlată de stat, deține aproape integral capitalul social. Numărul de angajați raportat este de 793, iar vânzările per angajat se situează în jurul valorii de 11 milioane lei.

E.ON Energie România S.A. a raportat o cifră de afaceri de 8,1 miliarde lei și un profit net de 115 milioane lei. Compania are 723 de angajați, iar indicatorii financiari relevă vânzări per angajat de aproximativ 11 milioane lei și un profit per angajat de 159.000 lei.

Acționariatul este format din E.ON România S.A. și Ministerul Energiei.

PPC Energie S.A. a raportat o cifră de afaceri de 3,8 miliarde lei. Compania se află pe pierdere în bilanțurile ultimilor ani, ultima valoare negativă fiind de 80 milioane lei. PPC a raportat 296 de angajați, cu vânzări per angajat de circa 13 milioane lei.

Capitalul social este deținut majoritar de PPC Public Power Corporation România S.A.

Din perspectiva cifrei de afaceri, Engie România și Electrica Furnizare împart prima poziție, fiecare cu 8,7 miliarde lei. E.ON Energie România urmează cu 8,1 miliarde lei, iar PPC Energie se situează la distanță, cu 3,8 miliarde lei.

În ceea ce privește profitabilitatea, Engie România se detașează clar, cu un profit net de 890 milioane lei. E.ON Energie România rămâne pe plus, în timp ce Electrica Furnizare și PPC Energie au raportat pierderi semnificative.

