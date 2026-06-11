Ce schimbări aduce pentru români parteneriatul de cinci ani dintre Electrica și Atlantic Council, semnat la Washington

Electrica a anunțat încheierea unui parteneriat strategic pe cinci ani cu Atlantic Council, organizație americană de politici publice. Acordul a fost semnat pe 10 iunie 2026, la Washington D.C., în cadrul Atlantic Council Global Energy Forum, de către Alexandru Chiriță, CEO Electrica, și Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council.

Documentul oficial stabilește o colaborare extinsă între compania românească și organizația americană, cu implicarea Electrica în mai multe inițiative dedicate securității energetice și analizelor strategice din domeniu. Momentul semnării are loc într-un context internațional în care energia și infrastructura aferentă sunt tratate tot mai frecvent ca elemente esențiale pentru stabilitatea regională.

„Prin acest acord, Electrica se alătură prezenţei Atlantic Council la Bucureşti ca fondator al Atlantic Council Romania, devine Founding Partner al raportului Vertical Energy Corridor privind securitatea energetică de-a lungul flancului estic al Europei, care va fi publicat în acest an, şi ocupă un loc în Romania Advisory Council”, se arată în comunicat.

Contextul regional este marcat de discuții tot mai intense privind consolidarea infrastructurii energetice în Europa de Sud-Est, unde interconectarea rețelelor și securitatea aprovizionării devin teme centrale pentru statele din zonă. Cooperarea transatlantică în energie este tot mai des integrată în arhitectura decizională internațională.

„Alianţele se menţin prin determinare şi unitate, iar amândouă se construiesc în economie cu mult înainte de a fi nevoie de ele într-o criză. Iar în regiunea noastră, economia înseamnă în primul rând energie: o reţea care rezistă nu este doar infrastructură, este apărare. Această viziune a adus Electrica la Washington D.C.: nu o cerere, ci o contribuţie. O companie românească ce stă la masa unde se proiectează securitatea energetică a regiunii, pentru că a demonstrat că poate construi”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Grupul Electrica deservește aproximativ 4 milioane de utilizatori la nivel național și operează infrastructură de distribuție în 18 județe. Rețeaua este organizată pe trei zone geografice principale: Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord, în timp ce activitatea de furnizare acoperă întreg teritoriul României.

Pe lângă aceste activități, grupul desfășoară și servicii de mentenanță și servicii energetice, integrând mai multe componente ale lanțului energetic într-un model operațional unitar. Acest model îi permite gestionarea completă a fluxurilor de distribuție și furnizare.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a grupului, este listată la Bursele de Valori din București și Londra, cu capital majoritar privat și activitate integrată în domeniile distribuției, furnizării și producției de energie electrică.

Atlantic Council este o organizație americană de tip think tank specializată în relații internaționale și politici publice, cu sediul la Washington D.C. Activitatea sa este concentrată pe analiza marilor evoluții geopolitice și economice, cu accent pe securitate globală, cooperare transatlantică și transformări tehnologice.

Organizația reunește experți în politică externă, foști oficiali guvernamentali, diplomați, cercetători și reprezentanți din mediul de afaceri. Aceștia contribuie la elaborarea de studii, rapoarte și recomandări de politici publice adresate decidenților din Statele Unite, Europa și alte regiuni strategice.

Atlantic Council derulează programe tematice care acoperă securitatea internațională, economia globală, energia, tehnologia și guvernanța digitală. În zona energetică, organizația acordă o atenție specială securității aprovizionării, infrastructurii critice și tranziției către surse de energie cu emisii reduse. În ultimii ani, instituția a intensificat analiza regiunii Europei de Est și a flancului estic al NATO, inclusiv în contextul vulnerabilităților infrastructurii energetice și al nevoii de interconectare între piețele regionale.

Atlantic Council este implicat în dialoguri strategice între Statele Unite și Europa, dar și în inițiative globale care vizează stabilitatea economică și securitatea energetică. Organizația organizează frecvent forumuri, conferințe și grupuri de lucru la nivel înalt, reunind lideri politici și reprezentanți ai mediului privat.

De-a lungul timpului, a dezvoltat parteneriate cu instituții guvernamentale, organizații internaționale și companii din sectoare strategice, fiind prezentă în dezbaterile privind politicile energetice globale și transformările geopolitice.