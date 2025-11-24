Biroul Electoral al Municipiului București a publicat regulile după care se desfășoară campania pentru alegerile parțiale din Capitală, iar una dintre cele mai importante prevederi stabilește că fiecare competitor electoral poate utiliza doar un afiș pe fiecare panou amplasat în locurile speciale, chiar și atunci când panoul are două fețe.

BEM a adoptat aceste măsuri pentru campania începută la 22 noiembrie și care se va încheia înainte de scrutinul din 7 decembrie.

Pentru a pregăti spațiile destinate afișajului, primarii de sector au fost obligați să identifice zone dedicate și să instaleze panourile înainte de debutul campaniei. Regula se aplică uniform în toate sectoarele, iar acolo unde sunt panouri cu afișare pe ambele părți trebuie garantată vizibilitatea fiecărei fețe.

În orice alte locații, afișele pot fi montate doar cu aprobarea expresă a proprietarilor sau administratorilor spațiilor respective. Regulile interzic lipirea afișelor unele lângă altele pentru a crea impresia unui banner, formă considerată ilegală pentru că depășește dimensiunile permise materialelor de campanie.

Responsabilitatea protejării panourilor și a afișelor amplasate în locurile autorizate revine primăriilor, care sunt sprijinite de Poliția Locală.

De panouri pot beneficia partidele politice, alianțele, organizațiile minorităților naționale și candidații independenți. În acest context, BEM precizează explicit că „pe un panou electoral aferent alegerilor alegerile locale parţiale pentru primarul general, chiar dacă are un afişaj faţă-verso, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale ori candidat independent care participă la alegeri poate aplica un singur afiş electoral”.

Normele stabilesc și mărimea maximă a materialelor: afișele nu pot depăși 500 mm × 350 mm, iar cele pentru întâlniri electorale sunt limitate la 400 mm × 250 mm. De asemenea, sunt interzise materialele ce folosesc combinații de culori sau simboluri care pot sugera drapelul României sau al oricărui alt stat.

Înaintea votului și în ziua alegerilor, președintele fiecărei secții din Capitală dispune eliminarea tuturor materialelor electorale din interiorul și exteriorul clădirilor unde se votează. Această procedură este executată imediat de personal desemnat de primar.

Pe parcursul campaniei, sunt permise doar câteva categorii de materiale: afișe, reclame în presa scrisă, materiale online, elemente audio-video difuzate conform regulilor CNA și tipărituri precum pliante, broșuri sau alte materiale pe suport hârtie (fluturași, calendare).

În schimb, nu pot fi folosite vehicule colantate cu imagini de campanie, mașini care difuzează mesaje audio, bannere, mesh-uri, corturi și alte structuri publicitare voluminoase.

BEM avertizează că, odată ce campania electorală s-a încheiat, orice formă de promovare politică devine ilegală. Instituția clarifică faptul că este considerată propagandă electorală continuată după termenul limită orice acțiune care implică:

– afișarea, distribuirea, publicarea, promovarea sau difuzarea de materiale politice ori de campanie care fac referire la alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei;

– transmiterea de mesaje cu caracter electoral, indiferent de platformă sau format;

– îndemnuri adresate alegătorilor pentru a susține sau respinge anumiți candidați.

Totuși, conținutul electoral deja existent pe site-uri sau platforme de socializare și care rămâne vizibil fără să fie promovat sau republicat nu este considerat o încălcare a regulilor. Excepție fac situațiile în care materialele sunt redistribuite sau reintroduse în circulație după finalizarea campaniei, caz în care se consideră propagandă ilegală.

În perioada dintre încheierea campaniei și momentul închiderii urnelor, nu sunt permise activități cu caracter electoral la niciun tip de eveniment, indiferent de natura acestuia. De asemenea, trimiterea de mesaje – fie text, fie audio-video – care încearcă să influențeze opțiunea de vot este tratată drept propagandă interzisă.

Regulile includ și o interdicție fermă privind oferirea de avantaje, recompense sau promisiuni în schimbul participării la vot sau al exprimării unei anumite preferințe electorale.

În același interval, nu pot fi publicate sondaje de opinie prin nicio metodă. În ziua alegerilor, sunt interzise și sondajele de tip exit-poll până când secțiile de votare se închid.