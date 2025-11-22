Ciucu argumentează că prezența primilor cinci candidați ar oferi reprezentativitate electorală, întrucât aceștia sunt percepuți ca actorii principali ai competiției. Totodată, dezbaterea ar asigura echilibru ideologic, acoperind întregul spectru politic și facilitând transmiterea eficientă a mesajelor către public.

Sondajele realizate de INSCOP în București arată o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță (PSD) se situează pe primul loc cu 26,6% din intenția de vot a alegătorilor care și-au exprimat opțiunea, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 24,2%. Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR și PNȚCD, a ajuns la 19,1%, în timp ce Cătălin Drulă (USR) are 11,6%, iar Ana Ciceală (SENS) 6,5%.

Propunerea lui Ciprian Ciucu vizează organizarea dezbaterii încă din prima zi a campaniei electorale, subliniind importanța unei discuții reale despre planurile și proiectele care vor influența viitorul Capitalei.

„Astăzi este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă.

Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidați, așa cum ne prezintă sondajele de opinie.

O astfel de formulă are câteva virtuți:

1. Fiecare dintre candidați poate influența semnificativ rezultatul alegerilor, primii cinci sunt percepuți ca actori principali.

2. Acoperă bine întregul spectru ideologic și este echilibrată, permițând ca mesajele noastre să ajungă la oameni.

Haideți ca în sfârșit, să vorbim și despre viziuni și proiecte”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebok.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Odată cu debutul oficial al perioadei electorale, candidații pentru funcția de primar al municipiului București și-au început activitățile de comunicare către alegători. Ciprian Ciucu și-a exprimat anterior optimismul privind rezultatul campaniei și și-a prezentat obiectivele pentru perioada următoare.

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă, la ora 0:00, și se va încheia în 6 decembrie, la ora 7:00. În aceste două săptămâni, echipa lui Ciprian Ciucu își propune să lucreze „zonă cu zonă” pentru a pune la punct diferitele sectoare ale Bucureștiului.

Mesajele sale de început de campanie au fost însoțite de o fotografie în care apare alături de susținători, în fața unui panou electoral care conține materialele de promovare ale campaniei. Această imagine și mesajele transmise marchează startul oficial al activităților electorale ale candidatului pentru Primăria Capitalei.