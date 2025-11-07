Directorul executiv adjunct al Europol, Jurgen Ebner, a declarat pentru POLITICO că infractorii trec prin „cea mai bună perioadă a vieții lor” datorită utilizării malițioase a inteligenței artificiale.

În schimb, autoritățile sunt obligate să parcurgă evaluări de protecție a datelor și drepturi fundamentale, conform legislației europene.

Aceste verificări pot întârzia implementarea AI-ului cu până la opt luni. Ebner a explicat că o procedură accelerată ar putea face diferența în cazurile care implică o amenințare directă la viață.

Vorbind în Malta, la o reuniune a specialiștilor în protecția datelor din cadrul polițiilor europene, Ebner a subliniat că este esențial ca forțele de ordine să aibă posibilitatea de a utiliza instrumente bazate pe AI în cazuri de urgență, fără a trece printr-un proces de conformitate complex.

El a precizat că această procedură nu ar elimina regulile privind limitele folosirii AI, cum ar fi interdicțiile privind recunoașterea facială în timp real. Măsura ar viza doar accelerarea proceselor administrative în situațiile unde timpul este un factor critic.

Agenția europeană de poliție și-a extins semnificativ capacitățile tehnologice, de la analiza de big data la decriptarea comunicațiilor criminale. Ebner a explicat că aproape toate investigațiile moderne includ acum o componentă digitală, ceea ce pune o presiune suplimentară pe autoritățile de aplicare a legii.

El a adăugat că instrumentele moderne, de la platformele de decriptare până la inteligența artificială și calculul cuantic, implică costuri foarte mari, iar o parte dintre aceste resurse ar trebui dezvoltate la nivel european.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat intenția de a dubla personalul Europol și de a transforma agenția într-o structură capabilă să combată grupările criminale care acționează atât în mediul fizic, cât și în cel digital.

Potrivit programului de lucru al Comisiei, această reformă urmează să fie concretizată printr-o propunere legislativă de consolidare a Europol, în al doilea trimestru al anului 2026.

Ebner a declarat că planurile de extindere nu vizează transferul competențelor operative ale polițiilor naționale către Europol. El a subliniat că agenția europeană nu va avea dreptul de a efectua arestări sau percheziții, rolul său rămânând acela de a sprijini investigațiile transfrontaliere și de a coordona schimbul de informații între statele membre.

„Nu credem că este necesar ca Europol să aibă puterea de a aresta persoane sau de a efectua percheziții domiciliare. Nu are sens și nu aduce valoare adăugată”, a afirmat el.

În opinia sa, extinderea capacităților tehnologice ale Europol ar trebui să vizeze inovarea și colaborarea cu sectorul privat, nu crearea unei poliții supranaționale.