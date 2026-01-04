Potrivit datelor furnizate de CFR S.A. la solicitarea Agerpres, administratorul infrastructurii feroviare estimează că, până la sfârșitul anului 2026, circulația trenurilor va fi reluată pe aproape 183 km de linie de cale ferată.

Acest obiectiv vine după rezultatele înregistrate anul trecut, când compania a recepționat 129 km de cale ferată modernizată și a redeschis circulația pe aproximativ 393 km de linie CF.

Cei peste 180 km de linie ferată care urmează să fie redați circulației fac parte din mai multe proiecte majore, printre care:

lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița, pe magistrala București – Constanța;

proiectul de electrificare și reabilitare a liniei Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor;

modernizarea liniei Caransebeș – Timișoara – Arad, un tronson strategic pentru vestul țării.

Lucrări „Quick Wins” și reînnoiri programate pentru 2026

În anul 2026 este prevăzută finalizarea unor lucrări de tip Quick Wins și reînnoiri de infrastructură, care vor totaliza 628,35 km de linie CF reabilitată. Aceste intervenții vizează creșterea siguranței și a vitezelor de circulație, prin intervenții rapide pe tronsoanele cu restricții.

În ceea ce privește coridoarele aflate în modernizare, CFR S.A. precizează că pe sectorul KM 614 – Simeria au fost deja puși în exploatare 33 km, astfel:

subtronsonul 2b Bârzava – Ilteu, cu o lungime totală de 36,04 km, din care 28 km sunt deja operaționali, termen estimat de finalizare: februarie 2026;

subtronsonul 2c Ilteu – Gurasada, în lungime totală de 22,34 km, din care 5 km au fost dați în exploatare, termen estimat de finalizare: iulie 2027.

Linii puse în funcțiune în 2025

Totodată, în cursul anului 2025 au fost dați în exploatare:

16 km pe sectorul Frontieră – Episcopia Bihor și Aleșd – Tileagd, fir I;

23 km pe sectorul Lugoj – Timișoara Est.

În cadrul proiectelor Quick Wins finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în 2025 au fost recepționați 96,037 km de linie, iar 305 km au fost deschiși circulației, dintre care pe 137 km trenurile circulă cu viteza maximă proiectată de 100 km/h.

Principalele proiecte Quick Wins

Printre proiectele aflate în derulare se numără:

Timișoara – 7,47 km, pe linia 116 Filiași – Târgu Jiu – Petroșani – Simeria (41,09 milioane lei, fără TVA);

Iași – 41,837 km, pe linia 600 Tecuci – Iași, interval Tutova – Crasna (184,88 milioane lei, fără TVA);

Craiova – 12,06 km, pe liniile 100 și 101 (50,28 milioane lei, fără TVA);

București – 32,6 km, pe linia 100 București – Craiova (138,87 milioane lei, fără TVA);

Cluj – 2,072 km, pe linia 416 Satu Mare – Satu Mare Sud (14,67 milioane lei, fără TVA).

Noi investiții lansate cu finanțare externă

În 2025, CFR S.A. a lansat și o serie de proiecte cu finanțare externă, aflate în diferite etape de achiziție, printre care:

reabilitarea liniei Craiova – Drobeta Turnu-Severin – Caransebeș, lot 3 (41,23 km);

implementarea sistemului ERTMS pe sectorul Predeal – București – Constanța;

reabilitarea liniei Dărmănești – Vicșani – Frontieră, etapa I;

realizarea de centralizări electronice și electrodinamice pentru 973 km de linie și 121 de stații;

proiectul Light Modernisation Ploiești – Valea Călugărească (17,32 km);

electrificarea liniei Iași – Ungheni (25,03 km).

„În paralel, continuă programele de modernizare a staţiilor, podurilor, podeţelor şi trecerilor la nivel cu calea ferată, în funcţie de alocările financiare aprobate prin Planul Naţional Investiţional 2020-2030”, au precizat reprezentanții CFR S.A.