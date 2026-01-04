Potrivit informațiilor transmise de Primăria Oradea, încasarea impozitelor pe proprietate aferente anului 2026 va începe abia de la jumătatea lunii ianuarie. În primele două săptămâni ale anului, angajații municipalității vor calcula obligațiile fiscale ale fiecărui orădean în funcție de proprietățile deținute, urmând ca, din 15 ianuarie 2026, să fie reluată colectarea tuturor impozitelor și taxelor datorate către bugetul local, inclusiv pentru clădiri, terenuri și autovehicule.

Contribuabilii persoane fizice și juridice care doresc să achite înainte de 15 ianuarie 2026 datoriile fiscale restante din 2025 sau anii anteriori vor putea face plăți doar prin virament bancar sau mandat poștal.

„Începând cu 15 ianuarie 2026, va fi reluată colectarea tuturor impozitelor și taxelor datorate către bugetul local, inclusiv impozite pe clădiri, terenuri și autovehicule aferente anului 2026”, a transmis Primăria Oradea într-un comunicat.

De asemenea, începând cu 5 ianuarie, municipalitatea va prelua declarațiile fiscale privind clădirile sau terenurile tranzacționate, însă acestea vor fi procesate doar după 15 ianuarie.

„Din 5 ianuarie 2026 se vor colecta doar taxele fără debit (amenzi de circulație sau parcare, taxă judiciară de timbru, avize) la ghișeele 21–27 din Centrul de relații cu publicul, la unitățile Direcției de Poștă sau prin unitățile CEC”, a informat Primăria Oradea.

Pentru vânzările de bunuri impozabile efectuate între 1 și 15 ianuarie 2026, impozitul aferent anului 2026 va fi calculat de inspectorii fiscali, iar eliberarea certificatului fiscal se va realiza după prezentarea dovezii de plată. Documentele referitoare la tranzacțiile încheiate în luna decembrie 2025 se pot prezenta în luna ianuarie 2026 pentru înregistrare și vor fi operate cu data tranzacției, astfel încât vânzătorul să nu mai datoreze impozit pentru bunul înstrăinat în anul următor.

Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat anterior Hotărârea privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2026. Măsurile aprobate urmăresc asigurarea predictibilității fiscale, susținerea bugetului local și implementarea reformelor impuse de cadrul legislativ național.

În ceea ce privește impozitele pe clădiri, cotele de impozitare pentru clădirile persoanelor fizice se mențin la nivelul celor din 2025. Totuși, valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale aparținând persoanelor fizice crește cu 80%, iar eliminarea reducerilor pentru vechimea construcției și regimul de înălțime poate conduce la o valoare impozabilă maximă de aproximativ 150%. Impozitarea clădirilor firmelor nu înregistrează modificări.

Impozitul pe mijloacele de transport va fi calculat după principiul „poluatorul plătește”, incluzând norma de poluare. Vor exista creșteri pentru autoturisme sub 1600 cmc și mențineri sau scăderi pentru cele peste 1600 cmc. Autoturismele hibride cu emisii ≤50g CO₂/km vor beneficia de o reducere de 30% a impozitului, iar pentru vehiculele electrice impozitul va fi de 80 lei pe unitate.

Toate impozitele și taxele locale vor fi indexate cu rata inflației de 5,6%, ceea ce va afecta impozitul pe terenurile curți-construcții și alte taxe locale reglementate de Codul fiscal. Impozitele pe terenurile agricole vor crește cu 250%.

Hotărârea prevede și eliminarea unor scutiri, inclusiv pentru imobilele deținute de persoane cu venituri mici, donatori de sânge, moștenitori ai veteranilor de război sau deportați, eroi ai revoluției și persoane cu handicap. De asemenea, scutirile pentru clădirile din zona de protecție a monumentelor istorice și clădirile reabilitate în baza Legii 153/2011 vor fi eliminate.