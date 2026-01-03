Măsura anunțată de ANAF este aplicată anual și are la bază prevederile Codului de procedură fiscală, care stabilesc că datoriile foarte mici către bugetul de stat nu mai sunt urmărite pentru recuperare. Anularea se face automat, fără ca persoanele fizice sau juridice vizate să fie nevoite să depună cereri sau documente suplimentare.

Regula se aplică exclusiv creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central. În cazul creanțelor fiscale aflate în administrarea organelor fiscale locale, legislația prevede o excepție. Autoritățile deliberative locale pot stabili, prin hotărâre, propriul plafon al creanțelor fiscale care pot fi anulate. Totuși, acest plafon nu poate depăși limita maximă prevăzută de lege, conform alin. (5) din Codul de procedură fiscală.

Conform reglementărilor legale, în categoria creanțelor care pot fi anulate intră nu doar obligațiile fiscale restante administrate de organul fiscal central competent, ci și amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare înscrise în titluri executorii de creanță bugetară. Acestea trebuie să fi fost transmise spre recuperare organului fiscal și să se afle în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv 2025, pentru a fi eligibile pentru anulare.

Procedura concretă este stabilită prin Ordinul nr. 727 din 13 martie 2019, care aprobă modul de emitere și comunicare a actelor administrative pentru debitorii cu obligații fiscale restante sub un anumit plafon. Potrivit acestui ordin, creanțele care îndeplinesc condițiile legale sunt scoase din evidențele fiscale în primele șapte zile ale anului următor.

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare înscrise în titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor”, arată Ordinul Nr. 727/2019 din 13 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită.

Prin această măsură, Agenția Națională de Administrare Fiscală urmărește eficientizarea activității de administrare fiscală, eliminând din sistem datoriile cu valori foarte mici, pentru care costurile de recuperare ar fi disproporționate în raport cu sumele datorate.