Tentativă de phishing care vizează utilizatorii Ghișeul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a emis un avertisment public privind o campanie de phishing aflată în desfășurare, care vizează utilizatorii platformei Ghișeul.ro. Incidentul semnalat implică transmiterea unor mesaje SMS false, concepute pentru a imita comunicările oficiale și pentru a induce în eroare utilizatorii.

Potrivit informațiilor transmise de instituție, aceste mesaje conțin link-uri către pagini web frauduloase, realizate pentru a reproduce identitatea vizuală a platformei oficiale. Scopul atacatorilor este obținerea de date sensibile, precum credențiale de autentificare, informații personale sau date financiare.

„În cursul zilei de astăzi, a fost înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind transmiterea unor mesaje SMS frauduloase, aparent din partea platformei Ghişeul.ro. Mesajele conţin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei şi urmăresc obţinerea de date personale, credenţiale de autentificare sau informaţii financiare”, anunţă ADR

Situația este monitorizată în timp real de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în cooperare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Scopul colaborării este reducerea impactului asupra utilizatorilor și prevenirea extinderii campaniei de fraudă online.

DNSC a emis, la rândul său, o avertizare oficială în mediul digital, subliniind riscurile asociate accesării link-urilor suspecte și importanța verificării sursei oricărei comunicări primite.

Autoritățile reamintesc un aspect esențial pentru siguranța utilizatorilor: platforma Ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mailuri prin care solicită efectuarea de plăți, actualizarea datelor personale sau accesarea unor link-uri externe.

Orice astfel de mesaj trebuie considerat suspect și tratat cu prudență maximă, indiferent de modul în care este formulat sau de aspectul paginii către care redirecționează.

„Facem precizarea că Ghişeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mailuri prin care anunţă apariţia unor obligaţii de plată şi nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăţilor sau actualizarea datelor personale”, este mesajul ADR.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă o serie de măsuri esențiale pentru prevenirea fraudelor informatice:

evitarea accesării link-urilor primite prin SMS sau e-mail nesolicitat

verificarea atentă a adresei web înainte de introducerea datelor personale

utilizarea exclusivă a site-ului oficial Ghișeul.ro

ignorarea mesajelor care solicită urgență sau acțiuni rapide

raportarea tentativelor suspecte către autoritățile competente

În contextul creșterii numărului de atacuri de tip phishing, vigilența utilizatorilor rămâne un element critic în protejarea datelor personale și financiare.

Autoritatea pentru Digitalizarea României subliniază că protejarea cetățenilor în mediul digital reprezintă o prioritate permanentă. Instituția continuă colaborarea cu autoritățile de securitate cibernetică pentru monitorizarea și combaterea tentativelor de fraudă online.

Pentru siguranță, utilizatorii sunt îndemnați să acceseze platforma doar prin canalele oficiale și să verifice cu atenție orice comunicare care pretinde a proveni de la Ghișeul.ro sau instituții publice.