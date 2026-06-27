Incendiu la stația electrică 110/20 kV Pucioasa: 20.000 de consumatori au rămas fără curent

Un incendiu a izbucnit miercuri, 25 iunie 2026, în jurul orei 17:05, în Stația de Transformare 110/20 kV din Pucioasa, județul Dâmbovița, în zona transformatorului de putere. Evenimentul a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru aproximativ 20.000 de utilizatori din zonă.

Sistemele de protecție ale liniilor de 110 kV din stațiile adiacente au funcționat corespunzător, izolând automat zona afectată și prevenind extinderea incendiului către alte instalații. Prin telecomenzi, au fost deconectate celelalte echipamente din stație pentru a asigura condiții optime de intervenție echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

La momentul raportării, aproximativ 5.000 de locuințe au fost realimentate din surse alternative, în funcție de configurația rețelei electrice locale. Echipele de mentenanță continuă evaluarea instalațiilor afectate pentru identificarea cauzelor incendiului și pentru remedierea defecțiunilor după asigurarea condițiilor de siguranță.

Incidentul evidențiază rolul crucial al sistemelor automate de protecție în izolarea rapidă a zonelor afectate, limitând astfel impactul întreruperilor de energie. De asemenea, configurarea redundată a rețelei și utilizarea telecomenzilor permit realimentarea parțială a consumatorilor, contribuind la reducerea disconfortului generat de avarii majore.

Transformatoarele de putere sunt echipamente sensibile la variațiile de temperatură, iar zilele caniculare pot crește riscul de supraîncălzire. Căldura excesivă afectează performanța izolatoarelor și poate accelera deteriorarea uleiului de răcire, crescând astfel probabilitatea apariției defecțiunilor sau a incendiilor.

În perioadele de temperaturi ridicate, monitorizarea continuă a parametrilor de funcționare ai transformatoarelor devine esențială. Sistemele moderne includ senzori termici și protecții automate care permit detectarea timpurie a suprasolicitării și declanșarea izolărilor pentru prevenirea incidentelor grave.

De asemenea, întreținerea regulată și verificările tehnice preventive contribuie la identificarea semnelor de uzură sau deteriorare cauzate de încălzirea excesivă. Astfel, operatorii rețelelor electrice pot interveni prompt pentru a evita avarii majore care să afecteze alimentarea cu energie a consumatorilor.

Evenimentul de la Pucioasa subliniază importanța combinării măsurilor tehnice adecvate cu o supraveghere atentă în condiții climatice extreme, pentru a asigura siguranța și continuitatea alimentării electrice în rețelele de înaltă tensiune.