Potrivit Administrația Națională de Meteorologie (ANM), săptămâna 5–12 ianuarie 2026 se va caracteriza prin temperaturi mai coborâte decât cele normale în vest, nord-vest, nord-est și local în centru.

În sud-est, valorile termice vor fi ușor peste media perioadei, iar în restul țării se vor menține apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar la nivel național, cu cantități mai însemnate în regiunile vestice.

În acest context, mai bine de jumătate din teritoriul României se află sub incidența unor coduri galbene de ploi, ninsori, viscol și polei. Avertizările expiră joi, la ora 12:00, însă meteorologii avertizează că, în unele zone, temperaturile minime pot coborî până la minus 15 grade Celsius în zilele următoare.

În intervalul 12–19 ianuarie 2026, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării.

În nord-est și centru, valorile termice vor fi local ușor mai coborâte, iar în celelalte regiuni se vor menține apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vest, în timp ce restul țării va înregistra valori normale pentru această perioadă.

Această evoluție indică o tranziție treptată spre un regim termic mai blând, fără însă a elimina complet episoadele de vreme rece, mai ales în regiunile din interiorul arcului carpatic.

Pentru săptămâna 19–26 ianuarie 2026, ANM estimează că temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în aproape toată țara, cu un accent mai pronunțat în sud-est. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile, semn că perioada va fi una relativ stabilă din punct de vedere meteorologic.

Această tendință de încălzire se va menține și în intervalul 26 ianuarie – 2 februarie 2026, când mediile valorilor termice vor fi ușor peste normal în regiunile extracarpatice, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, în limite normale.

Per ansamblu, prognoza indică un început de an marcat de contraste, cu frig accentuat și fenomene de iarnă severă la începutul intervalului, urmate de o încălzire treptată care va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru finalul lunii ianuarie și începutul lui februarie.