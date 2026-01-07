Începând din 2026, Uniunea Europeană va aplica standardul Euro 7, prevăzut în Regulamentul UE 2024/1257, adoptat oficial la 24 aprilie 2024.

Potrivit publicației L’Automobile, norma este considerată de mulți actori din industrie o schimbare majoră, deoarece analizează impactul asupra mediului pe întreg ciclul de viață al vehiculului, nu doar în faza de utilizare. Spre deosebire de Euro 6, care reglementează strict emisiile de la eșapament, Euro 7 introduce o abordare mult mai largă și mai strictă.

În prezent, Euro 6 stabilește limite pentru oxizii de azot, monoxidul de carbon, particule, hidrocarburi, metan și amoniac, acesta din urmă fiind reglementat doar pentru camioane și autobuze.

Euro 7 păstrează limitele de NOx și particule pentru autoturisme, respectiv 60 mg/km pentru benzină și 80 mg/km pentru diesel, dar introduce noi substanțe monitorizate și extinde reglementarea la categorii de vehicule care până acum nu erau vizate.

Printre noutățile aduse de Euro 7 se numără reglementarea amoniacului și pentru autoturisme și furgonete, introducerea formaldehidei, un gaz iritant și cancerigen, precum și monitorizarea protoxidului de azot pentru vehiculele grele.

Pentru prima dată în istoria reglementărilor auto, Uniunea Europeană stabilește limite concrete pentru particulele provenite din frecarea frânelor și anvelopelor, considerate o sursă importantă de poluare urbană.

Euro 7 impune limite de particule PM10 de 3 mg/km pentru mașinile electrice, 7 mg/km pentru vehiculele cu ardere internă, hibride și cu pile de combustie, și până la 11 mg/km pentru autoutilitarele mari.

În paralel, sunt dezvoltate metode de testare pentru anvelope, cu scopul de a reglementa microplasticele și particulele fine rezultate din uzură. Reglementarea se aplică inclusiv mașinilor electrice, marcând o schimbare importantă de abordare.

Pentru prima dată, Euro 7 introduce cerințe minime certificate pentru durabilitatea bateriilor. Autoturismele electrice trebuie să păstreze cel puțin 80% din capacitatea inițială timp de 5 ani sau 100.000 km, respectiv 72% până la 8 ani sau 160.000 km.

Pentru autoutilitare, pragurile sunt mai reduse, dar clar definite. Această măsură este prezentată de UE drept un instrument de protecție a consumatorilor și de consolidare a pieței de vehicule electrice second-hand.

În același timp, durata de conformitate a emisiilor crește semnificativ. Dacă Euro 6 prevedea controlul emisiilor până la 100.000 km sau 5 ani, Euro 7 extinde această perioadă la 200.000 km sau 10 ani, ceea ce obligă producătorii să asigure performanțe constante pe termen lung.

Toate vehiculele conforme Euro 7 vor fi echipate cu un sistem de monitorizare a emisiilor la bord, cunoscut sub denumirea OBM. Acesta va măsura continuu emisiile în condiții reale de utilizare, înregistrând nivelurile de NOx și particule, iar pentru vehiculele grele și emisiile de amoniac.

Datele vor fi accesibile prin portul de diagnosticare și pot fi transmise anonim, sistemul fiind conceput pentru a reflecta poluarea reală, nu doar rezultatele obținute în teste de laborator.

În plus, fiecare vehicul va avea un Pașaport de Mediu, care va oferi consumatorilor informații clare despre limitele de poluanți, consumul de energie, autonomia electrică și durata de viață estimată a bateriei, chiar din momentul înmatriculării.

Potrivit Comisiei Europene, în 2018 peste 70.000 de decese premature în UE-27 au fost asociate poluării generate de trafic. Prin aplicarea Euro 7, autoritățile estimează până în 2035 reduceri de 35% ale emisiilor de NOx pentru autoturisme, 56% pentru camioane și autobuze și 27% pentru particulele provenite din frâne.

Costurile suplimentare sunt estimate la 90–150 de euro per autoturism sau furgonetă și aproximativ 2.700 de euro pentru autobuze și camioane.

Conform evaluărilor Comisiei Europene, raportul cost-beneficiu este de aproximativ 5 la 1 în favoarea beneficiilor pentru mediu și sănătate, Euro 7 fiind prezentat drept una dintre cele mai ambițioase reforme auto la nivel global.