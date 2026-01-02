Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, proveniți din medii defavorizate, pentru care obținerea permisului de conducere reprezintă fie o condiție necesară, fie un avantaj important în accesarea unui loc de muncă. De asemenea, pot beneficia și cei care sunt deja angajați, în situațiile în care permisul de conducere este util pentru îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu.

Prin Permis pentru viitor se asigură finanțarea integrală a costurilor necesare obținerii permisului de conducere, inclusiv taxele pentru școala de șoferi și cheltuielile adiacente. Sunt eligibile mai multe categorii de permis, respectiv B, C și D, fiind incluse și permisele pentru tractoare agricole sau forestiere, precum și pentru troleibuze și tramvaie.

Cererile de finanțare pot fi depuse atât online, cât și prin poștă, termenul-limită fiind 27 ianuarie 2026. Selecția beneficiarilor se face pe baza proiectelor depuse, în cadrul concursului organizat pentru această ediție.

Programul Permis pentru viitor a fost lansat pentru prima dată în anul 2015 și reprezintă al patrulea program de responsabilitate socială conceput pe termen lung de Fundația Pentru Comunitate, cu finanțarea companiei MOL România.

De-a lungul celor zece ediții anterioare, un număr de 412 tineri au beneficiat de finanțarea costurilor școlii de șoferi, obținând astfel permisul de conducere și șanse sporite de integrare profesională.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere reprezintă etapa finală a procesului de școlarizare și este esențial pentru a putea circula legal pe drumurile publice. Acesta este structurat în două probe distincte: proba teoretică și proba practică. Examenul teoretic verifică nivelul de cunoaștere a legislației rutiere, a semnelor de circulație, a regulilor de prioritate, precum și noțiuni de prim ajutor și conduită preventivă. Candidații trebuie să răspundă corect la un număr minim de întrebări într-un timp limitat.

Proba practică, cunoscută drept „traseul”, presupune evaluarea abilităților reale de conducere în trafic. Examinatorul urmărește respectarea regulilor, capacitatea de anticipare, controlul vehiculului și comportamentul față de ceilalți participanți la trafic. Promovarea ambelor probe este obligatorie pentru obținerea permisului de conducere.