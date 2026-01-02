Timp de generații, permisul de conducere a fost un obiect nelipsit din portofelul șoferilor germani, la fel de firesc ca buletinul sau cardul bancar. Pentru o țară cu peste 54 de milioane de conducători auto și încă aproximativ 1,5 milioane care obțin anual acest drept, mica bucată de plastic a reprezentat mai mult decât un document: a fost garanția libertății de mișcare și a ordinii administrative bine cunoscute.

Această tradiție solidă se pregătește însă să intre într-o nouă etapă. Începând cu anul 2026, Germania va introduce oficial permisul de conducere digital, o schimbare profundă care mută dovada dreptului de a conduce din portofel direct pe smartphone.

Conform planurilor autorităților, șoferii nu vor mai fi obligați să poarte asupra lor permisul fizic. La un control de rutină, prezentarea unui permis digital, accesibil printr-o aplicație oficială, va fi suficientă. Verificarea se va face instantaneu, în sistem electronic, eliminând situațiile clasice în care un document uitat acasă putea aduce sancțiuni inutile.

Legislația necesară este deja într-un stadiu avansat, iar permisul digital național ar urma să fie disponibil până la sfârșitul anului 2026. Într-o primă fază, varianta electronică va funcționa alături de cea clasică, oferind șoferilor timp să se obișnuiască. Mesajul autorităților este limpede: actele pot rămâne acasă, telefonul devine noul suport oficial.

Schimbarea nu vine din senin. Germania a făcut deja primii pași prin mutarea certificatului de înmatriculare în mediul digital. Prin aplicația i-Kfz, disponibilă pe Android și iPhone, șoferii pot avea talonul mașinii direct pe telefon, la îndemână în orice moment.

Aplicația oferă și funcții practice, precum posibilitatea de a partaja temporar documentele cu un service auto sau cu o altă persoană care conduce vehiculul. În plus, sistemul trimite alerte automate pentru inspecția tehnică periodică, rezolvând una dintre vechile probleme administrative: termenul TÜV uitat.

Oficialii germani susțin că această tranziție nu este doar o chestiune de confort, ci și de eficiență. Documentele digitale sunt mai ușor de verificat, mai greu de falsificat și pot fi actualizate rapid. În același timp, statul reduce cheltuielile legate de tipărirea, înlocuirea și administrarea actelor fizice.

Ministrul digitalizării, Karsten Wildberger, a explicat că scopul reformei este simplificarea vieții cetățenilor, fără a sacrifica ordinea și disciplina administrativă care au consacrat Germania.