Majorarea accizelor se aplică atât benzinei standard, cât și motorinei standard și premium, dar și gazului petrolier lichefiat (GPL), care este utilizat de tot mai mulți români pentru alimentarea mașinilor.

Pe site-ul peco-online.ro sunt centralizate prețurile actualizate pentru toate categoriile de carburanți. Aceste informații permit consumatorilor să verifice prețurile practicate de diferite stații de alimentare din întreaga țară și să găsească cele mai avantajoase oferte. Pentru vineri, 2 ianuarie 2026, prețurile afișate au arătat modificări evidente față de săptămâna precedentă, în urma majorării accizelor.

Cel mai mic preț la benzină standard a fost înregistrat în Bistrița-Năsăud, la stația Perolium Privat, unde litrul costă 7,21 lei. În aceeași stație, motorina standard a avut cel mai bun preț, de 7,44 lei pe litru. Astfel, șoferii care se alimentează în Bistrița-Năsăud pot economisi câțiva bani pentru fiecare plin comparativ cu alte zone ale țării.

În ceea ce privește GPL-ul, cel mai mic preț vineri, 2 ianuarie, a fost raportat în Timișoara, la stația Petrom de pe strada Sagului, unde litrul de gaz costă 3,81 lei. Prețurile reflectă impactul imediat al creșterii accizelor asupra costului real al carburanților la pompă și evidențiază diferențele semnificative între diverse regiuni ale țării.

Astfel, șoferii trebuie să fie atenți la prețurile afișate și să caute cele mai bune oferte, mai ales că majorarea accizelor se resimte imediat în costul unui plin. De asemenea, diferențele dintre stații și județe pot face ca alegerea corectă a locului de alimentare să aducă economii importante pe termen lung, în contextul scumpirilor recente. Potrivit informațiilor oficiaile, România consumă în fiecare an circa 8 milioane de tone de carburanți auto, în special motorină.

În contextul scumpirii carburanților, specialiștii recomandă șoferilor să fie atenți și la modul în care folosesc rezervorul pe timp de iarnă. Circulația cu rezervorul aproape gol este o practică frecventă, dar periculoasă, care poate avea consecințe grave asupra motorului și pompei de combustibil. Atunci când nivelul de carburant este scăzut, motorul poate trage depunerile acumulate pe fundul rezervorului, ceea ce duce la impurități care afectează pompa și motorul, crescând riscul defecțiunilor tehnice.

Pompa de combustibil este răcită chiar de carburantul din rezervor, astfel că, atunci când rezervorul este aproape gol, aceasta nu se mai răcește corespunzător. În timp, durata de viață a pompei scade, iar șoferii pot fi nevoiți să o înlocuiască mai devreme decât ar fi normal. Dacă pompa ajunge să tragă aer în loc de combustibil, se poate supraîncălzi, ceea ce amplifică riscul de defecțiuni. Din acest motiv, experții recomandă ca nivelul de carburant să nu scadă sub un sfert din rezervor, mai ales în sezonul rece.