Atunci când nivelul de carburant din rezervor este scăzut, motorul poate ajunge să tragă depunerile acumulate pe fundul rezervorului. Aceste impurități ajung mai întâi în pompa de combustibil, apoi în motor, crescând semnificativ riscul apariției unor defecțiuni tehnice. În timp, acest proces poate afecta performanța motorului și poate necesita intervenții costisitoare în service.

Un alt pericol important este legat de funcționarea pompei de combustibil. Aceasta este răcită chiar de carburantul din rezervor, iar atunci când cantitatea de benzină sau motorină este prea mică, pompa nu se mai răcește corespunzător. Ca urmare, durata de viață a pompei scade, iar șoferii pot ajunge să fie nevoiți să o înlocuiască mai devreme decât ar fi normal. În plus, dacă pompa trage aer în loc de carburant, se poate supraîncălzi, ceea ce reprezintă un motiv suplimentar pentru care nivelul de combustibil nu ar trebui lăsat să scadă sub un sfert de rezervor.

Experții mai atrag atenția că o mașină cu prea puțin carburant poate ajunge să consume mai mult. Combustibilul rămas în rezervor se evaporă mai rapid, ceea ce înseamnă că o parte din acesta nu va mai ajunge în motor, afectând eficiența consumului. În aceste condiții, atunci când martorul de benzină sau motorină se aprinde, există riscul ca autonomia reală să fie de mai puțin de 100 de kilometri.

Există și situații în care carburantul alimentat de la pompă nu este perfect curat. Dacă acesta conține impurități, ele pot ajunge în sistemul de alimentare al mașinii. Consecințele pot fi serioase, deoarece conductele de alimentare sau injectoarele se pot bloca, iar șoferul va fi nevoit să meargă la service pentru curățarea acestora.

Dacă benzina sau motorina conține apă, iar aceasta ajunge în pompă și este trasă în motor, există pericolul ca apa să înghețe. În plus, pe timp de iarnă se poate acumula apă și din cauza condensului produs de diferențele mari de temperatură. De exemplu, atunci când mașina este parcată într-o parcare subterană mai caldă, iar apoi este scoasă în aerul rece de afară, diferența de temperatură favorizează formarea condensului în rezervor.

Având în vedere toate aceste riscuri, specialiștii recomandă ca nivelul de combustibil din rezervor să nu scadă sub un sfert. Menținerea unei cantități suficiente de carburant contribuie la protejarea pompei de combustibil, a motorului și a sistemului de alimentare, reducând semnificativ riscul unor defecțiuni costisitoare.