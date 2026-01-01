Pentru mulți șoferi, consumul de carburant rămâne unul dintre criteriile esențiale în alegerea unei mașini, indiferent că vorbim de motoare pe benzină, diesel sau hibride. Cu toate acestea, experiența unor proprietari arată că unele modele mai vechi pot fi mai economice decât versiunile actuale.

Dragoș Stăcescu, specialist în optimizarea electronică a motoarelor, cu accent pe propulsoarele diesel, explică această situație: motoarele moderne trebuie să respecte norme stricte de poluare, ceea ce poate afecta consumul.

„Pe măsură ce au avansat, ca ani, sunt sugrumate de sistemele antipoluare. Și, clar, eficiența unui motor care funcționează sugrumat, indiferent cât de mult îl ajută partea de sisteme injecții, care e mai evoluată decât la modelele vechi, este foarte posibil să consume mai mult decât un motor de generație veche”, a explicat Dragoș Stăcescu.

Totuși, asta nu înseamnă că toate motoarele noi consumă mai mult. Producătorii continuă să dezvolte sisteme care cresc eficiența și reduc emisiile, iar în anumite condiții – de exemplu în trafic aglomerat – motoarele recente pot avea un consum mai redus decât cele vechi.

Specialistul subliniază că, pe lângă tehnologie, stilul de condus și condițiile de trafic influențează semnificativ consumul de carburant. Accelerările bruște, mersul agresiv sau încărcătura excesivă pot crește consumul chiar și la mașinile moderne.

În plus, trendul actual al motoarelor mai mici, aplicat pe caroserii de dimensiuni similare cu cele din trecut, poate genera un consum mai mare decât s-ar aștepta.

Deși tehnologia auto avansează și motoarele devin mai eficiente din punct de vedere al emisiilor, șoferii ar trebui să nu se bazeze exclusiv pe vârsta sau modelul mașinii pentru a estima consumul. Stilul de condus și adaptarea la condițiile de trafic rămân factori esențiali pentru un consum optim.

Pe timp de iarnă, consumul de combustibil poate crește semnificativ dacă motorul și sistemele mașinii nu sunt utilizate eficient. Specialiștii recomandă câteva metode simple pentru a menține consumul la un nivel minim.

Unul dintre factorii cheie este temperatura din habitaclu. Menținerea acesteia între 20°C și 22°C oferă confort și nu forțează sistemul de încălzire, evitând consumul suplimentar de energie. În plus, utilizarea modului „Auto” la climatizare ajută la reglarea optimă a fluxului de aer, reducând sarcina motorului după ce temperatura setată este atinsă.

Frigul exterior influențează și el consumul. În condiții sub 0°C, motorul atinge mai greu temperatura optimă de funcționare (între 90°C și 104°C), ceea ce poate duce la creșteri de consum de până la 28% în mediul urban. Pentru o încălzire mai eficientă, specialiștii recomandă folosirea scaunelor și volanului încălzite, mai ales la mașinile electrice și hibride, în locul creșterii excesive a temperaturii aerului din habitaclu.