Cele mai profitabile mașini pentru închirieri auto și ride‑sharing. Cererea de închirieri auto a revenit puternic în 2025, în special în orașele mari și în zonele turistice, iar alegerea corectă a unui model poate face diferența între un venit stabil și pierderi.

Pentru șoferii de ride‑sharing, modelele care combină consum redus de carburant, fiabilitate și întreținere accesibilă sunt cele mai atractive. Mașinile hibride, precum Toyota Prius sau Corolla Hybrid, sunt foarte eficiente pe drumurile urbane, ceea ce se traduce într-un profit mai mare pe kilometru.

Șoferii apreciază și modelele compacte și fiabile, cum sunt Toyota Corolla, Honda Civic sau Nissan Sentra, care asigură costuri de întreținere rezonabile și un nivel constant de cerere.

Chiar și mașinile mai economice, precum Dacia Logan sau Sandero, rămân opțiuni interesante pentru cei care încep activitatea part-time sau care urmăresc să minimizeze investiția inițială. În toate cazurile, consumul redus și întreținerea simplă sunt esențiale pentru maximizarea profitului.

În segmentul de închirieri auto, cererea clienților este mai variată. Cei care caută mașini economice pentru turism preferă modele precum Volkswagen Golf, Toyota Corolla sau Skoda Octavia, care combină consum redus cu fiabilitate și costuri de întreținere scăzute.

Pentru familii sau turiști care caută confort și spațiu, SUV-urile compacte precum Hyundai Tucson, Toyota RAV4 sau Nissan Qashqai sunt populare, mai ales în sezonul vacanțelor. În ceea ce privește clienții business sau turiștii care doresc experiențe premium, mașinile din clasa medie superioară, cum sunt BMW Seria 3 sau Mercedes-Benz C-Class, oferă tarife zilnice mai mari și o ocupare stabilă în orașele mari. Analizele locale arată că majoritatea clienților de rent‑a‑car preferă motorizările diesel pentru autonomia ridicată, evitând încărcarea frecventă a mașinilor electrice.

Perspectivele pieței din România rămân favorabile pentru investiții în vehicule destinate închirierii sau ride‑sharing. Gradul de ocupare al flotelor este ridicat, iar cererea, constantă, indică faptul că o selecție atentă a mașinilor poate aduce venituri stabile pe termen lung. Pentru succes, este esențial ca fiecare investitor sau șofer să calculeze costurile de achiziție, întreținere, asigurare și depreciere, comparativ cu câștigurile estimate din platformele de ride‑sharing sau din închirieri.