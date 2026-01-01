Un șofer în vârstă de 42 de ani a atras atenția polițiștilor rutieri după ce a fost surprins circulând cu o viteză mult peste limita legală, pe DN 1C, în localitatea Bușag. Aparatul radar a înregistrat viteza de 124 km/h, pe un sector de drum unde se poate circula legal doar cu 50 km/h.

Evenimentul a avut loc miercuri, în jurul orei 18.00, când echipajul de poliție a intervenit pentru oprirea vehiculului. Ca urmare a depășirii considerabile a vitezei, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.822 de lei și i s-a reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile, conform legislației în vigoare.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș subliniază că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave de circulație.

”Conduceţi responsabil întrucât drumul nu este locul unde să testaţi limitele, nici ale autoturismului, nici ale legii”, transmite IPJ Maramureş.

Pentru autoturismele din categoria B, limitele generale sunt următoarele: pe autostrăzi se poate circula până la 130 km/h, iar pe drumurile expres viteza maximă admisă este de 120 km/h. Drumurile naționale europene permit deplasarea cu cel mult 100 km/h, în timp ce pe drumurile naționale și județene limita este de 90 km/h. În localități, șoferii trebuie să respecte o viteză de 50 km/h, existând însă sectoare unde limita poate fi ridicată până la 80 km/h, cu aprobarea poliției, pentru categoriile A și B.

Există și reguli speciale pentru anumite situații: șoferii începători, cu mai puțin de un an de experiență, trebuie să reducă viteza cu 20 km/h față de limitele standard pe drumurile din afara localităților. În plus, vehiculele care tractează remorci au o limită mai mică cu 10 km/h decât cea stabilită pentru mașina trăgătoare.

Pentru camioane și autobuze (categoriile C și D), vitezele maxime sunt de 110 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumuri expres și 90 km/h pe drumuri europene.

Valoarea punctului-amendă este de 165 de lei, calculată ca 5% din salariul minim brut de 3.300 lei. În vară, odată cu creșterea salariului minim la 4.325 lei, se estimează că punctul-amendă va urca la aproximativ 216 lei.

Sistemul de sancțiuni este împărțit pe praguri de viteză:

10–20 km/h peste limită : 2–3 puncte-amendă (330–495 lei) și 2 puncte de penalizare.

21–30 km/h peste limită : 4–5 puncte-amendă (660–825 lei) și 3 puncte de penalizare.

31–40 km/h peste limită : 6–8 puncte-amendă (990–1.320 lei) și 4 puncte de penalizare.

41–50 km/h peste limită : 9–20 puncte-amendă (1.485–3.300 lei) și 6 puncte de penalizare.

Peste 50 km/h peste limită : 9–20 puncte-amendă (1.485–3.300 lei) și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Peste 70 km/h peste limită: 9–20 puncte-amendă (1.485–3.300 lei) și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Șoferii care achită amenda în termen de 15 zile lucrătoare beneficiază de o reducere de 50% din minimul legal, ceea ce poate diminua semnificativ costul sancțiunii. Totodată, acumularea a 15 puncte de penalizare duce la suspendarea automată a permisului pentru 30 de zile.