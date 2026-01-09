Ce pensii vor primi străinii care locuiesc în Italia? Răspunsul acestei întrebări este complex, depinzând de acordurile pe care Guvernul de la Roma le-a încheiat cu celelalte state.

Există două categorii principale: lucrătorii din Uniunea Europeană, care au aceleași drepturi și obligații ca și lucrătorii italieni, și muncitorii din afara blocului comunitar.

Cetățenii UE beneficiază de aceleași condiții ca și lucrătorii italieni în ceea ce privește salariul, condițiile de muncă și pensiile. Cetățenii UE beneficiază de o tranziție mai ușoară către pensionare în Italia, grație reglementărilor blocului comunitar.

Cetățenii UE se pot deplasa liber și se pot stabili în Italia fără a avea nevoie de viză. Prin înregistrarea la oficiul de stare civilă și la autoritatea sanitară locală , pensionarii UE pot beneficia de aceleași servicii de sănătate ca și cetățenii italieni.

În general, pentru ei, toate perioadele de asigurare sau contribuții acumulate în diferite state membre sunt cumulate. Ei primesc o plată finală „proporțională” pe baza muncii prestate și a contribuțiilor aferente. Pensia se plătește în țara „ultimei reședințe” sau în țara în care a fost depusă cererea de pensia.

Un caz special îi privește pe cetățenii din afara UE. Mai exact, cei veniți din state care nu au acorduri cu Guvernul de la Roma care să le permită repatrierea definitivă. Aceștia sunt lucrătorii nesezonieri care au lucrat în mod regulat în Italia pentru o perioadă corespunzătoare stagiului minim de cotizare (cel puțin cinci ani).

Lucrătorii din afara UE angajați după 1 ianuarie 1996 pot primi, în caz de repatriere, o pensie de vârstă (calculată conform sistemului contributiv) la împlinirea vârstei de 66 de ani, chiar dacă nu au îndeplinit condițiile necesare, adică, chiar dacă au mai puțin de 20 de ani de cotizare, cu condiția să nu se întoarcă în Italia (caz în care își pierd dreptul).

Lucrătorii din afara UE angajați înainte de anul 1996 pot primi, în caz de repatriere, pensia pentru limită de vârstă numai la împlinirea vârstei de 66 de ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, și cu 20 de ani de cotizare.

Cererea de pensie trebuie depusă direct de către persoana interesată sau prin contactarea unei organizații de securitate socială.

Un lucrător care s-a întors definitiv în țara sa de origine poate:

depune cererea online, dacă are diplome, atașând documente certificate de Consulatul Italian de reședință;

trimite această documentație prin poștă la Biroul Provincial INPS din Perugia, Via Canali, 5 – 06122 Perugia;

depune cererea la Consulatul Italian de reședință, dacă nu are diplome.

Ambele proceduri se aplică cetățenilor străini din țările cu care Italia nu are un acord de securitate socială.