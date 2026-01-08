Din vară, modul în care este definită munca în companii va deveni mai transparent. Angajații vor putea cere informații despre salariul mediu al colegilor care au aceleași funcții.

Specialista în resurse umane Oana Botolan a explicat la Antena 3 CNN că acest lucru nu înseamnă că angajații vor putea vedea salariile șefilor sau ale subordonaților, ci doar media salariilor colegilor care fac muncă de valoare egală în aceeași companie.

Ea a mai precizat că toate companiile medii și mari din România au în plan să se pregătească pentru ca, din luna iunie, să le poată explica clar angajaților ce înseamnă munca de valoare egală.

„Nu înseamnă că, din iunie, vom putea vedea media salarială a managerului meu sau a subalternilor mei, ci media salarială a colegilor care desfășoară muncă de valoare egală în cadrul companiei mele. Toate companiile din România, medii și mari, chiar dacă nu se pregătesc deja, au oricum în plan să demareze pregătirile pentru ca, din iunie, să poată comunica transparent angajaților ce înseamnă munca de valoare egală în cadrul companiilor respective”, a explicat Botolan.

De asemenea, o regulă europeană obligă angajatorii să precizeze salariul sau intervalul salarial pentru un post încă din anunțul de angajare sau înainte de interviu.

Economistul Adrian Negrescu a spus, la rândul său, că data de 7 iunie va schimba puternic piața muncii din România. El a explicat că angajatorii vor fi obligați să arate clar salariul oferit și întregul pachet de beneficii, precum bonuri de masă, sporuri și alte venituri, astfel încât oamenii să poată decide informat dacă vor să aplice sau nu pentru acel job.

„Data de 7 iunie va aduce o adevărată revoluție pe piața muncii din România. Angajatorii vor trebui să prezinte foarte clar care este salariul oferit, care este pachetul salarial, cu toate beneficiile: bonuri de masă, sporuri și orice alte venituri suplimentare, astfel încât oamenii să poată decide în cunoștință de cauză dacă aplică sau nu pentru acel job”, a punctat Negrescu.

În acest moment, doar 4 din 10 anunțuri de angajare publicate online menționează salariul, arată un studiu eJobs.

Companiile din România încep treptat să aplice regulile europene privind transparența salarială. Anunțurile care afișează salariul primesc de patru ori mai multe aplicații decât cele în care nu apare această informație.

Tinerii nu mai vor să piardă timp cu interviuri doar ca să afle dacă salariul este pe măsura așteptărilor lor, așa că aleg să aplice mai ales la joburile unde salariul este clar precizat.

În țări precum Spania, Germania, Danemarca, Suedia și Portugalia, transparența salarială este deja în curs de aplicare.