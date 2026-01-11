Statele membre OPEC au produs în decembrie aproximativ 28,40 milioane de barili pe zi, cu circa 100.000 de barili pe zi mai puțin comparativ cu nivelul revizuit din noiembrie. Cea mai mare scădere a fost consemnată în Iran, care a înregistrat cel mai accentuat declin al livrărilor de petrol.

Alianța OPEC+, formată din statele OPEC și alți producători majori precum Rusia, a redus ritmul creșterilor lunare ale producției pe fondul temerilor legate de un posibil excedent de ofertă. Mulți membri produc deja la limitele cotelor, iar alții au fost obligați să aplice reduceri suplimentare pentru a compensa supraproducția din lunile anterioare, ceea ce a limitat efectul deciziilor formale de creștere.

Pentru luna decembrie, opt membri OPEC+ conveniseră o majorare coordonată a producției. Din partea OPEC, Algeria, Irak, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite urmau să crească producția combinat cu aproximativ 85.000 de barili pe zi, înainte de aplicarea reducerilor compensatorii de 135.000 de barili pe zi asumate de Irak și EAU.

În practică, creșterea netă a fost semnificativ sub nivelul prognozat, fiind estimată la doar 20.000 de barili pe zi.

Livrările de petrol ale Iranului s-au redus cu circa 100.000 de barili pe zi în decembrie. Iranul se află sub sancțiuni impuse de Statele Unite, menite să limiteze exporturile în contextul programului nuclear. De asemenea, volumul lunar este influențat și de rotația navelor petroliere, ceea ce generează variații de la o lună la alta.

Și Venezuela a înregistrat un declin de aproximativ 70.000 de barili pe zi luna trecută. Țara produce sub presiunea unei blocade care vizează reducerea transporturilor de petrol, iar impactul este estimat să se accentueze în perioada următoare.

Analize ale firmelor de consultanță din industrie indică faptul că producția de țiței și condensat ar putea coborî în ianuarie la aproximativ 950.000 de barili pe zi, de la circa 1,1 milioane de barili pe zi în decembrie.

Datele de monitorizare arată că exporturile Venezuelei de țiței și combustibili reziduali au fost în medie de 952.000 de barili pe zi în noiembrie, scăzând la aproximativ 498.000 de barili pe zi în decembrie. Diferența ar fi fost direcționată către stocuri atât la sol, cât și pe nave ancorate.

Stabilitate în Irak și Emiratele Arabe Unite

Producția din Irak și Emiratele Arabe Unite a rămas relativ stabilă în decembrie. Există însă diferențe între estimările oficiale și cele ale surselor din industrie, unele evaluări externe indicând niveluri de producție mai mari decât cele raportate prin canale instituționale.

Declinul producției OPEC din decembrie evidențiază vulnerabilitatea unei părți a alianței în fața sancțiunilor, restricțiilor de export și problemelor operaționale. Chiar dacă OPEC+ a decis o majorare a producției, impactul a fost erodat de scăderile semnificative din Iran și Venezuela, menținând presiunea asupra echilibrului global dintre cerere și ofertă.