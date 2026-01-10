Belgrad, capitala Serbiei, se gândește să folosească o metodă veche ca să reducă aglomerația din trafic. Este vorba despre sistemul „par–impar”: mașinile ar putea circula doar în anumite zile, în funcție de numărul lor de înmatriculare. Mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu numere impare în ziua următoare.

Mulți oameni din Belgrad cred că acest sistem ar putea ajuta la scăderea traficului și a poluării. În timpul sărbătorilor nu sunt ambuteiaje, dar în zilele normale blocajele sunt obișnuite. Oamenii caută soluții rapide și se întreabă dacă sistemul „par–impar” ar fi eficient.

Acest sistem a fost folosit prima dată în 1979 în fosta Iugoslavie, din cauza crizei petrolului. Atunci, oamenii puteau circula doar în anumite zile, în funcție de numărul mașinii. De exemplu, lunea, miercurea și vinerea circulau doar mașinile cu numere pare, iar în celelalte zile circulau cele cu numere impare.

România a avut un sistem similar în perioada comunistă, introdus de Nicolae Ceaușescu în 1985. Mașinile circulau alternativ duminica, în funcție de numărul de înmatriculare, par sau impar.

Deși au trecut aproape 30 de ani de când s-a folosit sistemul „par–impar”, oamenii care conduceau atunci își amintesc foarte bine acea perioadă, ca și cum ar fi fost ieri. Chiar dacă nu mai țin minte exact cât a durat, își amintesc clar cum s-au simțit.

Un bărbat din Belgrad spune că i-a fost greu să se descurce cu familia. Avea un copil mic și trebuia să-și organizeze tot programul după zilele în care putea folosi mașina. În zilele în care nu avea voie să conducă, trebuia să-și trezească copilul mai devreme pentru a merge pe jos la grădiniță și apoi să ajungă la serviciu.

Seara, întoarcerea acasă dura mult mai mult fără mașină. El spune că cel mai mult îl îngrijora ce s-ar fi întâmplat dacă copilul s-ar fi îmbolnăvit și nu ar fi putut să-l ducă imediat la doctor. Deși nu a încălcat niciodată regulile, bărbatul își amintește sistemul „par–impar” ca pe o sursă constantă de stres și disconfort.

Pe de altă parte, mulți cred că sistemul ar putea ajuta astăzi la reducerea traficului din Belgrad și că ar fi fezabil, pentru că orașul are un transport public bun. Un alt avantaj ar fi reducerea poluării.

Transportul rutier este una dintre principalele surse de poluare în Serbia, iar sistemul „par–impar” ar ajuta la îmbunătățirea calității aerului, apropiind țara de standardele europene.