Sistemul automat eCall a fost folosit de ani de zile pentru siguranța pe drumurile din Europa. Dacă are loc un accident grav, el poate suna singur la 112, trimite locația mașinii și conecta șoferul la ajutor.

Acum, sistemul eCall trece printr-o schimbare importantă. Vechiul eCall, care folosea rețele 2G și 3G, va fi înlocuit, iar din 2026 noua versiune va fi obligatorie în mașinile noi. Iată ce trebuie să știi:

Din 1 ianuarie 2026, toate mașinile noi de până la 3,5 tone care primesc omologare nouă trebuie să aibă eCall-ul de generație următoare.

Din 1 ianuarie 2027, sistemul va fi obligatoriu la toate mașinile noi vândute în Uniunea Europeană.

Noul eCall NG folosește rețele LTE (4G) și, pe viitor, și 5G. Avantajele lui sunt:

Conexiune mult mai rapidă și mai sigură la 112.

Poate trimite mai multe informații: starea șoferului, date de la senzori, sau chiar poze de la locul accidentului.

Oferă date exacte pentru serviciile de urgență înainte să ajungă la fața locului.

Astfel, salvatorii pot fi mai bine pregătiți, pot aduce echipamentul potrivit și pot ajunge mai repede la accident.

Sistemul vechi eCall a fost creat când rețelele 2G și 3G erau normale în Europa. Azi, lucrurile s-au schimbat: 3G a fost deja oprit în majoritatea țărilor, iar 2G în Germania va dispărea complet până în 2028.

Aceasta poate fi o problemă pentru milioane de mașini cu vechiul eCall. Fără o rețea funcțională, sistemul nu va mai putea: să sune la 112, să trimită date despre mașină, să arate locația accidentului, să conecteze șoferul cu centrul de salvare. Practic, vechiul eCall nu va mai folosi la nimic și, în caz de accident, asta poate fi periculos.

Proprietarii de mașini cu eCall 2G/3G nu trebuie să facă upgrade imediat. Sistemul va funcționa ca înainte până când rețeaua 2G va fi complet închisă. Teoretic, se pot moderniza unele mașini cu eCall-ul nou, dar experții atrag atenția că: modernizarea poate fi foarte scumpă, mașinile mai vechi s-ar putea să nu aibă instalația electrică potrivită, unele modele pur și simplu nu pot fi adaptate la noul standard.

Această situație a fost confirmată și de presa germană.

La începutul anului 2026, e un moment important pentru cei care vor să cumpere o mașină nouă. Șoferii trebuie să verifice dacă modelul ales are deja eCall-ul nou, bazat pe LTE (4G). Dacă alegi o mașină cu un sistem vechi sau „intermediar” în câțiva ani, sistemul s-ar putea să nu mai funcționeze, pot apărea probleme la omologare sau dacă vrei să vinzi mașina, modernizarea poate fi foarte scumpă sau chiar imposibilă.

Noua generație de eCall nu este doar o regulă legală, ci un pas important pentru siguranța pe drum. În 2026, acest lucru contează mai mult ca oricând.