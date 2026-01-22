Potrivit informațiilor oferite de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), scopul petiției este de a atrage atenția autorităților asupra impactului real al taxării asupra proprietarilor de autoturisme și de a propune o alternativă de impozitare bazată pe criterii tehnice, științifice și sociale, aliniate bunelor practici europene.

Noua formulă introdusă în ianuarie calculează taxa exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică și norma Euro, ignorând alți factori esențiali precum emisiile de CO₂, anul de fabricație și tehnologiile verzi. Această abordare conduce la situații inechitabile, în care mașinile noi și moderne, cu emisii reduse, sunt taxate mai sever decât autovehiculele vechi și poluante, contrar principiului european „poluatorul plătește”. Motorizările hibride și cele verzi, care poluează mai puțin, nu sunt recunoscute distinct, fiind tratate similar cu alte vehicule, ceea ce subminează progresivitatea fiscală a taxei auto.

„Impozitul auto din 2026, în forma sa actuală, creează dezechilibre majore și penalizează exact acei consumatori care au ales soluții mai curate, mai sigure și mai moderne. APIA nu contestă necesitatea unei taxări a autovehiculelor, ci modul în care aceasta este aplicată. Avem nevoie de o formulă de calcul echitabilă, bazată pe criterii tehnice și științifice, care să reflecte impactul real asupra mediului și contextul social din România. De aceea, apelăm la sprijinul mass-media și al cetățenilor pentru a corecta aceste anomalii, înainte ca efectele să devină ireversibile”, a declarat Dan Vardie, președinte APIA.

Petiția poate fi vizualizată aici.

APIA a identificat erori structurale în formula actuală, care afectează corectitudinea sistemului. Din punct de vedere tehnic, normele Euro acoperă intervale mari de timp, ceea ce conduce la taxarea identică a mașinilor produse în ani diferiți, cu uzură și emisii distincte. Hibrizii nu sunt recunoscuți ca tehnologie proprie, ci ca o variație marginală a Euro 6.

Din perspectiva științifică, lipsa criteriului CO₂ contravine principiului „poluatorul plătește”, iar stimulul fiscal pentru tehnologii cu impact redus asupra mediului scade pe măsură ce tehnologia avansează, exact invers decât prevede progresivitatea fiscală ecologică, transmite asociația.

Propunerea APIA pentru un calcul corect al impozitului auto se bazează pe trei componente strategice: cilindreea, vechimea și emisiile de CO₂. Formula respectă bunele practici europene, ia în considerare factorul social și promovează siguranța rutieră prin stimularea autovehiculelor „verzi” și moderne, dotate cu tehnologii avansate obligatorii în Uniunea Europeană. Această abordare asigură o taxare echitabilă și corectă, care reflectă impactul real asupra mediului și contextul social din România.

Pentru a sprijini modificarea rapidă a formulei, APIA a lansat o Petiție Publică pe site-ul asociației, prin care cetățenii pot semnala direct autorităților necesitatea revizuirii sistemului. Rezultatele consultării publice vor fi transmise oficial Guvernului și Ministerului Finanțelor, pentru a construi un cadru fiscal corect, coerent și aliniat realităților din piața auto românească.

Dan Vardie, președintele APIA, a subliniat că formula actuală este greșită atât din punct de vedere tehnic, cât și științific, iar autorul acesteia rămâne necunoscut. Vardie a subliniat că orice român are dreptul constituțional să inițieze o petiție și că APIA își asumă rolul de consultant tehnic al autorităților, oferind recomandări pentru o taxare corectă, bazată pe experiența și practicile din Uniunea Europeană.

„Sper să fiţi alături de noi în demersul pe care astăzi îl lansăm şi anume o petiţie care îşi propune să atragă oamenii în a protesta faţă de acest impozit anual pe maşini. O să demonstrăm încă o dată aici că este greşit atât din punct de vedere tehnic, cât şi ştiinţific. Cu alte cuvinte, cei care l-au elaborat n-au trecut pe la şcoală. Nu-i nicio problemă. Fiecare alege în viaţă, dar nu înţeleg de ce unii care n-au trecut pe la şcoală îşi permit să facă legi în România. Până în momentul de faţă, autorul este necunoscut. După ştiinţa mea, niciun ziarist n-a reuşit să stea de vorbă cu autorul respectivei formule. Orice om, orice român poate să facă o petiţie. Nu există lege în ţara asta să-l împiedice pe un om, un român să facă o petiţie, să fie foarte clar. Chiar din epoca de început a acestor discuţii (n.red. pe impozitul auto), cu scrisoarea deschisă către premier, am avut discuţii în încercarea noastră de a explica actualului Executiv ce este de făcut. Menirea APIA este să fie un consultant tehnic al autorităţilor în încercarea de a le ajuta să înţeleagă cum se desfăşoară această industrie şi care sunt nevoile pieţei. Ce fel de lucruri se potrivesc, ce fel de lucruri nu se potrivesc şi mai ales care este situaţia în alte ţări ale Uniunii Europene. Fostul prim-ministru al României, într-o discuţie directă pe o serie întreagă de probleme legate de mobilitate, a cerut APIA să elaboreze un proiect de formulă de calcul pentru această taxă anuală pe maşini”, a spus Vardie.

Potrivit acestuia, principiile de bază ale fiscalității auto în Europa sunt „poluatorul plătește” și luarea în considerare a vechimii reale a vehiculului, nu doar a standardelor Euro. Eliminarea din calcul a emisiilor de dioxid de carbon este o eroare majoră, deoarece CO₂ face parte din categoria gazelor cu efect de seră și nu poate fi echivalat cu nivelul de poluare tradițional. Standardele Euro au evoluat gradual de-a lungul anilor, iar ultima versiune, Euro 6, include mai multe subcategorii care reflectă diferențele tehnice între vehicule.

„În toată Uniunea Europeană, ce este ca un numitor comun al tuturor modalităţilor de taxare este principiul „Poluatorul plăteşte”. Cu cât maşina ta poluează mai mult, cu atât mai mult vei plăti taxe. Un alt principiu pe care îl vezi în toată Europa este vechimea autoturismului, nu standardele Euro. Aceasta e prima greşeală tehnică gravă a actualei formule propuse de Guvern… O mai spun o dată, pentru că nu e mare inginerie, nu vorbim de „rocket science”. Aici, dacă nu ştii, eşti tentat să mergi pe fenta jucătorului, sau să te uiţi la minge. Standardele astea Euro, în primul rând că se referă strict la poluare, nu se referă la dioxidul de carbon. CO2, după cum ştiţi, face parte din categoria gazelor de seră, deci are o denumire şi de aceea nu-l poţi băga tot timpul la grămadă cu poluarea. Europa a mers pe un standard, iar aceste standarde se întind pe nişte ani de zile. Aceste standarde în interiorul standardului au avut nişte evoluţii tehnice. Euro 6 e ultimul cel mai lung, cu A, B, C, D, E şi F”, a explicat Dan Vardie.

Vardie a mai precizat că actuala abordare a guvernului ignoră aceste criterii fundamentale, iar aplicarea ei penalizează vehiculele noi și eficiente, contrar principiului european „poluatorul plătește”. În opinia sa, eliminarea CO₂ din formula de calcul este o greșeală inacceptabilă și contrară legislației europene, iar APIA solicită corectarea urgentă a impozitului auto pentru a proteja mediul și consumatorii.

„Ne facem aşa că nu ne interesează… Din punctul meu de vedere, şi mi-l asum în calitate de persoană fizică, nu reprezintă punctul de vedere al APIA, constat că aproape toată lumea din Guvern se crede Trump. Îmi cer scuze, Trump e unul singur şi să sperăm că rămâne unul singur la nivel planetar. Deci, fenomenul ăsta, că eu le ştiu pe toate, eu vă spun ce aveţi de făcut, eu nu discut cu nimeni… Încă o dată, hai să nu fim toţi Trump, că nu ajungem nicăieri şi se dovedeşte în fiecare zi, Slavă Domnului, că nu trebuie să ajungem acolo. (…) Deci eliminarea din formulă a emisiei de dioxid de carbon din toate perspectivele ştiinţifice, legislaţiei europene este o eroare, de neacceptat, de neconceput”, a conchis preşedintele APIA.

APIA este o organizație non-profit, înființată în 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA) din 1996, care are ca obiectiv consultarea și reprezentarea producătorilor și importatorilor de autovehicule din România.