Participanții la piața gazelor naturale care dețin, la data de 1 aprilie 2026, cantități de gaze cumpărate în baza prevederilor OUG nr. 6/2025 vor avea obligația ca, la vânzarea acestora, să respecte atât prețul de vânzare, cât și destinația inițială a gazelor, conform unui draft de act normativ.

Astfel, de la 1 aprilie 2026, aceste volume vor fi vândute tot populației, la prețul final reglementat de 0,31 lei/kWh, în pofida faptului că legislația în vigoare prevede eliminarea plafonării de la această dată.

„Participanții la piața gazelor naturale care dețin în depozitele de înmagazinare, la data de 1 aprilie 2026, cantități de gaze naturale achiziționate în baza prevederilor OUG nr. 6/2025 (n.red. privind plafonarea), la vânzarea acestor cantități au obligatia de a respecta prețul de vânzare și destinația gazelor naturale achiziționate în baza acestei ordonanțe”, arată un draft de act normativ analizat de Profit.

OUG nr. 6/2025 a stabilit că, în perioada 1 aprilie 2025 – 31 octombrie 2025, furnizorii de gaze naturale au avut obligația de a constitui un stoc minim în depozitele de înmagazinare subterană, pentru asigurarea continuității și siguranței alimentării clienților. Nivelul minim impus a fost de 90% din capacitatea totală de înmagazinare la nivel național.

În mod corelativ, în intervalul 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, producătorii de gaze naturale au fost obligați să vândă către furnizori, la prețul reglementat de 120 lei/MWh, cantitățile necesare în primul rând pentru constituirea stocului minim aferent perioadei 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Ulterior, aceleași condiții de preț s-au aplicat și pentru gazele destinate consumului curent al clienților casnici și al producătorilor de energie termică pentru populație, pe durata sezonului rece.

În prezent, depozitele de înmagazinare ale României sunt ocupate în proporție de aproape 58%, un nivel semnificativ mai ridicat decât media Uniunii Europene, care se situează la puțin peste 49%. Pe de altă parte, consumul de gaze a crescut puternic în această perioadă, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute.

Deși legea prevede eliminarea prețurilor finale plafonate la gaze naturale de la 1 aprilie 2026, autoritățile iau în calcul o renunțare treptată la acest mecanism. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat recent că eliminarea plafonării ar putea fi realizată gradual, în mai multe etape, până în primăvara anului 2027.

„Am început discuții cu operatorii încă din luna septembrie (n.red. 2025), pentru a avea scenarii diferite de lucru. Pe predicțiile pe care le avem în momentul de față, nu vom avea o creștere a prețurilor după data de 31 martie 2026 (n.red. după eliminarea plafoanelor). Chiar și acum, sunt operatori care furnizează gaze naturale sub prețul plafonat de lege, în condițiile în care avem suficientă producție. Totuși, dacă apare varianta B, cu evenimente, improbabile, prin care să se perturbe piața, luăm în calcul un scenariu în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, ca să nu se întâmple ca la energie electrică anul trecut, când brusc s-au dublat prețurile la consumatorul final”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

În acest moment, sunt în vigoare plafoanele de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici și 0,37 lei/kWh pentru consumatorii industriali, valabile până la 31 martie 2026. Potrivit ministrului Energiei, discuțiile cu operatorii din sector au început încă din septembrie 2025, fiind analizate mai multe scenarii. Pe baza estimărilor actuale, autoritățile nu anticipează o creștere a prețurilor după data de 31 martie 2026, în contextul existenței unei producții suficiente, existând deja operatori care furnizează gaze sub nivelul plafonat de lege.

Totuși, în eventualitatea unor evenimente improbabile care ar putea perturba piața, este luat în calcul un scenariu alternativ, care presupune o reducere graduală a plafonării, pentru a evita situații similare cu cele din sectorul energiei electrice, când prețurile pentru consumatorii finali s-au dublat brusc. În prezent, se lucrează la definirea acestui mecanism.

Eliminarea treptată a plafonării ar urma să se întindă pe aproximativ un an, cu accent pe protejarea sezonului rece, când consumul atinge niveluri maxime, în special în rândul populației. Reducerile ar putea fi de 8–10% pe lună, până în aprilie 2027, și ar viza întreaga piață, nu doar consumatorii vulnerabili, având în vedere că schema actuală se aplică tuturor categoriilor de clienți. Abordarea autorităților urmărește menținerea unor mecanisme de piață funcționale, cu intervenția statului limitată, astfel încât prețurile să rămână scăzute fără măsuri considerate brutale.

La finalul anului 2025, pe 31 decembrie, ministrul Energiei a anunțat că lucrează împreună cu operatorii la o formulă simplă prin care prețurile finale la gaze naturale să nu crească după eliminarea plafonării din primăvara anului 2026. El a precizat că încă din luna iulie 2025 s-au luat măsuri pentru a evita scumpirile din iarna curentă și pentru a asigura suficiente cantități de gaze, obiectivul fiind ca, după 31 martie 2026, românii să plătească aceleași prețuri ca în prezent.

În paralel, furnizorii de gaze naturale au obligația de a-și informa clienții până cel târziu la 2 martie 2026 cu privire la încetarea, de la 1 aprilie 2026, a schemei de sprijin instituite prin OUG nr. 6/2025. Aceștia trebuie să comunice faptul că, după această dată, prețul final facturat va fi cel contractual, respectiv prețul stabilit la momentul încheierii contractului sau cel rezultat din actualizarea condițiilor economice. Pentru clienții alimentați în regim de ultimă instanță, furnizorii vor explica modul de stabilire a prețului final conform legislației în vigoare.

De asemenea, clienții trebuie informați că schimbarea furnizorului de gaze este un proces simplu, gratuit și nu presupune modificări tehnice, indiferent de furnizorul ales. Furnizorii vor trebui să prezinte și modalitățile de încheiere a unui contract în regim concurențial, fie prin negociere directă a prețului și a condițiilor comerciale, fie prin acceptarea unei oferte existente, inclusiv posibilitatea utilizării procedurilor de licitație sau achiziție publică. Totodată, clienții vor fi îndrumați către aplicația web „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, administrată de ANRE, pentru realizarea unei analize comparative a ofertelor din piață.

În cazul clienților ale căror prețuri contractuale nu se modifică la 1 aprilie 2026, furnizorii au obligația suplimentară de a-i informa, până la 2 martie 2026, cu privire la prețul care va fi aplicabil după această dată. Măsura a fost introdusă pentru a asigura transparența, în contextul în care unele contracte ar fi putut fi prelungite tacit, pe durata aplicării schemei de sprijin, fără modificarea condițiilor contractuale.

Informările vor fi transmise fie ca anexe la facturile de consum, fie prin alte modalități de comunicare stabilite prin contract sau comunicate ulterior de către clienți. Furnizorii de gaze naturale vor trebui să poată demonstra că au depus toate diligențele necesare pentru informarea completă și corectă a clienților din portofoliu.