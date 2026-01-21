Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au stabilit cadrul unui viitor acord referitor la Groenlanda, la doar câteva ore după discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Potrivit liderului de la Casa Albă, acest demers diplomatic a permis detensionarea rapidă a relațiilor cu aliații europeni și a dus la decizia de a renunța la impunerea unor taxe vamale punitive asupra mai multor state din Europa, măsuri care ar fi urmat să intre în vigoare la 1 februarie.

Donald Trump a explicat că discuțiile purtate cu Mark Rutte au fost foarte productive și au vizat nu doar Groenlanda, ci și întreaga regiune arctică.

În opinia sa, cadrul de acord conturat ar reprezenta o soluție avantajoasă atât pentru Statele Unite, cât și pentru toate țările membre NATO, prin consolidarea cooperării strategice într-o zonă considerată esențială pentru securitatea globală. Pe baza acestei înțelegeri preliminare, administrația americană a decis să suspende tarifele anunțate anterior, subliniind că negocierile vor continua în perioada următoare.

Președintele SUA a precizat că vor exista discuții suplimentare legate de proiectul Golden Dome, în special în ceea ce privește rolul Groenlandei în acest concept de securitate. El a mai arătat că vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și alți oficiali, în funcție de necesități, vor fi responsabili de desfășurarea negocierilor și îi vor raporta direct.

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate țările NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. Se poartă discuții suplimentare cu privire la Golden Dome, în ceea ce privește Groenlanda. Informații suplimentare vor fi disponibile pe măsură ce discuțiile vor avansa. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și alte persoane, după cum va fi necesar, vor fi responsabili de negocieri — aceștia îmi vor raporta direct mie”, a scris Donald Trump pe contul său de Truth Social.

Într-un interviu acordat la scurt timp după anunț, Donald Trump a detaliat că acordul negociat cu NATO pentru calmarea tensiunilor din jurul Groenlandei include participarea aliaților la proiectul Golden Dome și stabilirea unor drepturi asupra resurselor minerale.

„Ei vor fi implicați în Golden Dome și vor avea drepturi asupra resurselor minerale, la fel ca și noi”, a afirmat Trump.

El a susținut că atât Statele Unite, cât și partenerii implicați vor beneficia de aceste drepturi, indicând că aranjamentul ar urma să fie unul pe termen nelimitat.

„Pentru totdeauna”, a punctat președintele SUA.

Anterior, în cursul aceleiași zile, Trump declarase la Davos că nu intenționează să recurgă la forță pentru a anexa Groenlanda, dar și-a reafirmat obiectivul ca Statele Unite să cumpere acest teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză.

El a argumentat că achiziția ar avea rolul de a proteja lumea și a cerut declanșarea imediată a negocierilor în acest sens. În discursul său, liderul american a insistat că nu dorește și nu va folosi forța, respingând speculațiile legate de o eventuală acțiune militară.

„Lumea a crezut că voi folosi forţa. Nu am nevoie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa”, a afirmat Trump în discursul susținut miercuri la Davos.

Totodată, Donald Trump a susținut că Statele Unite reprezintă singura mare putere capabilă să apere eficient Groenlanda, criticând Danemarca pentru lipsa de recunoștință și reafirmând că își menține obiectivul de a cumpăra insula arctică, în pofida opoziției manifestate de unele state europene aliate Copenhagăi.

Anunțurile făcute de Donald Trump au avut un impact imediat asupra piețelor financiare.

Bursa americană a înregistrat o revenire puternică miercuri, după ce președintele a confirmat renunțarea la noile tarife pentru statele europene, invocând existența unui cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda și regiunea arctică.

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 650 de puncte, echivalentul a 1,3%, în timp ce S&P 500 a avansat cu 1,2%, iar Nasdaq Composite cu 1,3%.

Decizia a inversat brusc evoluțiile negative de marți, când piețele traversaseră un episod cunoscut drept „sell America”, caracterizat prin deprecierea dolarului, creșterea randamentelor obligațiunilor și atingerea unor noi maxime ale prețului aurului.

După anunțul președintelui, titlurile de Trezorerie s-au întărit, randamentele au scăzut, iar indicele dolarului a revenit pe creștere. Strategii de pe Wall Street au apreciat că administrația americană a reacționat la semnalele negative din piață, investitorii mizând pe ideea că, în cazul în care măsurile comerciale devin prea dure, Casa Albă va face un pas înapoi.

Acțiunile din sectorul tehnologic, în special cele ale companiilor Nvidia și AMD, au condus creșterile, investitorii revenind rapid către titlurile de creștere.