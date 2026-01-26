Participarea României la Forumul Economic Mondial de la Davos a inclus întâlniri punctuale cu actori relevanţi din mediul economic internaţional, iar una dintre acestea a fost cea dintre ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi Eric Trump, fiul preşedintelui Statelor Unite şi preşedintele Trump Organization.

Oficialul român a explicat că dialogul a fost concentrat pe proiecte concrete şi pe avantajele competitive pe care România le poate oferi investitorilor strategici.

Invitat duminică seară la TVR Info, Bogdan Ivan a vorbit despre participarea la Davos şi despre discuţia avută într-un cadru restrâns cu Eric Trump, subliniind că întâlnirea nu a avut un caracter politic, ci unul strict economic. Ministrul a precizat că interlocutorul său era deja bine informat cu privire la România şi la potenţialul său energetic şi tehnologic.

În acest context, Bogdan Ivan a arătat că una dintre temele centrale a fost necesitatea creşterii producţiei de energie electrică constantă, capabilă să susţină proiecte industriale mari şi consumatori strategici.

„Ştia multe lucruri despre România. Am vorbit foarte mult despre două elemente care pot să facă diferenţa pentru ţara noastră şi anume producţie mai multă de energie electrică în bandă, ceea ce tot spun de şase luni încoace – şi am reuşit să mutăm o parte din banii care erau destinaţi panourilor fotovoltaice către proiecte mature care să producă suficientă energie electrică şi doi să folosim acea energie electrică sau o mare parte din ea pentru a hrăni şi alimenta fabrici de inteligenţă artificială”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că aceste direcţii sunt esenţiale pentru repoziţionarea României ca jucător relevant în regiune, în special într-un context global marcat de competiţia pentru investiţii în energie şi tehnologie avansată.

Un alt punct major abordat în discuţia dintre Bogdan Ivan şi Eric Trump a fost un proiect iniţiat în urmă cu aproximativ şase luni, care vizează realizarea celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune. Ministrul Energiei a precizat că valoarea totală a investiţiei este estimată la 5 miliarde de dolari şi că proiectul are o componentă regională clară.

Potrivit oficialului român, această infrastructură ar urma să deservească nu doar România, ci şi state vecine, precum Ucraina şi Turcia, ceea ce ar consolida poziţia ţării noastre pe harta marilor investiţii tehnologice. Bogdan Ivan a explicat că legătura dintre producţia de energie şi dezvoltarea inteligenţei artificiale a fost unul dintre argumentele-cheie prezentate la Davos.

Ministrul a subliniat că acest tip de proiect presupune un consum mare şi constant de energie, motiv pentru care strategia energetică a României este esenţială pentru atragerea unor astfel de investiţii.

„Acest punct ne poziţionează pe harta mondială investiţiilor strategice, iar fiul preşedintelui Trump a fost extrem de încântat de acest lucru şi e foarte posibil chiar să fie unul dintre cei care vor investi în România în perioada următoare”, a susţinut Bogdan Ivan.

Oficialul a arătat că interesul manifestat la nivelul Trump Organization a fost unul concret, bazat pe date şi pe perspectivele de dezvoltare prezentate în cadrul discuţiei.

Pe lângă proiectele discutate la Davos, Bogdan Ivan a vorbit şi despre posibilitatea unei vizite private a lui Eric Trump în România. Ministrul a explicat că această vizită este luată în calcul şi că ar putea avea loc în perioada următoare, fără a exista deocamdată un calendar public.

Oficialul român a subliniat că o astfel de deplasare ar putea contribui la o evaluare directă a oportunităţilor de investiţii, dar a precizat că nu există încă angajamente ferme.

„Urmează să vină şi în România, urmează să vină într-o vizită privată, rămâne de văzut dacă respectiva vizită va veni şi cu investiţii punctuale şi concrete în ţară noastră (…) Ceea ce pot să va spun e că iubeşte România, ştie de România şi are o părere extrem de bună despre ţara noastră, la fel ca foarte mulţi alţi oficiali americani sau comisari europene cu care am discutat în această perioadă şi nu am discutat proiecte politice, ci am discutat, în primul rând, proiectele de investiţii majore”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a insistat că mesajele primite la Davos au fost, în general, favorabile României, iar discuţiile purtate cu oficiali şi reprezentanţi ai mediului economic internaţional au avut ca punct comun interesul pentru proiecte mari, cu impact pe termen lung.

Bogdan Ivan a fost unul dintre cei trei miniştri români care au participat la ultima ediţie a Forumului Economic Mondial de la Davos şi a anunţat, în 22 ianuarie, că a avut un dialog direct şi aplicat cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, subliniind că aceasta reprezintă cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal important pentru România în plan investiţional.