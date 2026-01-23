În cadrul celui mai nou episod al emisiunii ”7×7”, difuzată pe canalul de YouTube ”HAI România”, Radu Coșarcă și Manu Ionescu deschid dosarul pe care toți se feresc să-l discute: Relația explozivă dintre noul „Consiliu pentru Pace” al lui Trump și buzunarul gol al României.

Radu Coșarcă a declarat că nu crede că noul ”Consiliu de Pace” al lui Trump se va naște cu adevărat și că îl înțelege pe președintele american și disperarea sa față de imobilitatea și ineficiența Organizației Națiunilor Unite, considerând că aceasta trebuie probabil reformată.

De asemenea, el a criticat România pentru că nu a fost prezentă la Davos, considerând că această absență reflectă lipsa de viziune a liderilor politici, care tratează participarea ca pe o simplă excursie, fără a valorifica oportunitatea de a fi alături de cei mai importanți decidenți ai lumii.

”Eu nu cred că se naște cu adevărat. Îl înțeleg pe Donald Trump, îi înțeleg disperarea în fața imobilității, ineficineței Organizației Națiunilor Unite. Ea trebuie, probabil, reformată, iar Donald Trump ar face bine, cred eu, să-și amintească că, de fapt, principalul inițiator a fost președintele Roosevelt. (…) Așadar, eu cred că România a greșit că nu a fost reprezentată la Davos. Asta ne arată o inapetență a vârfului politicii românești, fie că vorbim de președinte, fie de consilierii săi, care tratează drept călătorie de tip ”teleleu” la Davos, neînțelegând că toată crema conducerii lumii este prezentă acolo”, a precizat Radu Coșarcă.

Radu Coșarcă a explicat că diplomația modernă, mai ales în era Trump, se bazează în mare măsură pe relații personale și pe negocieri informale, desfășurate adesea în spatele scenei oficiale. El a observat că, în timp ce alți lideri europeni interacționau între ei, fostul reprezentant al României a adoptat o atitudine rezervată, ceea ce reflectă o lipsă de implicare directă în aceste negocieri. Coșarcă a subliniat că aceste relații personale sunt esențiale pentru construirea unor alianțe politice sau comerciale și că absența lor poate genera insatisfacție și pierderea de oportunități pentru România.

”Aici e vorba despre cum se desfășoară diplomația asta și astăzi, mai mult decât oricând înainte, în era Trump, diplomația este o relație interpersonală (…) Cum se desfășoară diplomația? Mai mult în spatele acelor scaune. Președintele nostru s-a așezat cumințel în bancă, în timp ce ceilalți lideri europeni încă șușoteau, încă dădeau mâna, schimbau păreri, își lămureua pozițiile, făceau propuneri neoficiale – asta este diplomația. Pe baza acestor relații personale, poți să clădești relații comerciale, relații politice; România poate avea nevoie, la un moment dat, când se supune la vot în UE ceva, poate avea nevoie să strângă un număr de voturi ”contra” sau ”pentru”. Cum se face asta? Păi vorbind cu prietenii pe care deja ți i-ai făcut (…) De aici apare insatisfacția telespectatorilor, a oamenilor care privesc (…) Aici cred că am pierdut lipsa contactului, care pare să fie o lipsă cronică”, a continuat Radu Coșarcă.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.