Majorarea impozitelor și taxelor locale riscă să aducă mai puțini bani în bugetele orașelor, avertizează primarii din mai multe localități din România. În orașele de graniță, cum este Calafat, măsura ar putea determina mulți proprietari de mașini să-și înregistreze autoturismele în state vecine, precum Bulgaria.

Pentru a preveni acest fenomen, primarul Mihai Corea propune ca impozitul auto să rămână la nivelul din anul 2025.

„Să rămânem pe partea de impozitare la autoturisme la cota anului 2025. Noi, cei care ne învecinăm cu bulgarii, avem o posibilitate sau o facilitate de a merge mai ușor către ei și să înmatriculăm mașinile la bulgari. Fenomenul acesta s-a mai întâmplat și nu mi-aș dori ca prin mărirea taxelor auto să ne trezim, peste un an de zile, că foarte mulți proprietari de autoturisme vor merge la bulgari”, spune Mihai Corea, primarul orașului Calafat.

Decizia va fi analizată în ședința consiliului local de la finalul lunii.

Localnicii resimt deja efectele taxelor crescute. Sumele cerute sunt uneori greu de suportat, iar unii au declarat că vor apela la plata în rate.

„De unde să plătesc totul odată? O să plătesc în rate”, mărturisește un alt localnic care, întrebat dacă l-ar ajuta reducerea despre care vorbește primarul, răspunde: „Păi cu cât e mai puțin, vă dați seama că ne ajută.”

Primarul a mai precizat că, în cazul adoptării propunerii, cei care au achitat deja sumele majorate vor primi diferența înapoi în anul următor. În 2024, rata de colectare a taxelor locale în Calafat a fost de aproximativ 70%, însă măririle recente ar putea reduce procentul la 60%. De menționat, contribuțiile din taxe și impozite acoperă doar 20–25% din bugetul anual al primăriei.

„Dacă anul trecut, UAT Calafat a încasat undeva în jur de 70% taxele și impozitele pe localitate, cu ele așa mărite cum ar trebuie să fie după lege, cred că va scădea rata de încasare undeva la 60%. Partea de încasare din taxe și impozite pentru o primărie nu înseamnă decât un 20, cel mult 25% din bugetul fiscal, pe un an de zile”, adaugă edilul.

Situații similare au fost semnalate și în alte orașe, cum este municipiul Sfântu Gheorghe, unde autoritățile au redus impozitele după nemulțumirile locuitorilor.