Potrivit Asociația Municipiilor din România, baza tuturor ajustărilor o reprezintă Ordonanța de Urgență nr. 78/2025, aprobată de Guvernul României la data de 17 decembrie 2025. Acest act normativ a modificat regimul fiscal aplicabil impozitelor și taxelor locale, prin eliminarea unor facilități fiscale acordate anterior.

Concret, prin modificarea Legii nr. 239/2025 au fost schimbate regulile privind baza de calcul și nivelul impozitelor locale. În același timp, ordonanța a introdus o obligație clară pentru autoritățile locale: adoptarea hotărârilor privind impozitele și taxele locale pentru anul 2026 până cel târziu la 31 decembrie 2025.

Nerespectarea acestui termen ar fi atras sancțiuni severe, inclusiv sistarea finanțărilor din cote defalcate din impozitul pe venit și a sumelor destinate echilibrării bugetelor locale.

AMR arată că toate municipiile din România au respectat cadrul legal și au adoptat hotărârile consiliilor locale exclusiv pe baza modificărilor legislative impuse la nivel central. Creșterile semnalate în spațiul public, inclusiv cele de peste 70% în anumite situații, nu sunt rezultatul unor decizii discreționare luate la nivel local.

Aceste ajustări au apărut ca efect direct al eliminării facilităților fiscale și al modificării mecanismelor de calcul prevăzute de legislația în vigoare. Întrucât normele fiscale sunt obligatorii pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, autoritățile locale nu au avut posibilitatea legală de a aplica alte formule.

Asociația Municipiilor din România subliniază că stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul următor se face întotdeauna în anul precedent. Această regulă este prevăzută expres în Codul fiscal, care stabilește că orice introducere de taxe noi, majorare sau eliminare de facilități intră în vigoare doar de la 1 ianuarie și rămâne neschimbată pe parcursul întregului an.

„În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an.”

Prin urmare, consiliile locale au fost obligate să adopte hotărârile până la 31 decembrie 2025, în conformitate cu legislația națională.

În final, AMR solicită Guvernului României ca, în pregătirea Legii bugetului de stat pentru anul 2026, să existe consultări reale cu structurile asociative ale administrației publice locale. Scopul este transparentizarea modului de alocare a resurselor financiare, inclusiv impozitul pe venit, cotele defalcate pentru echilibrare și sumele defalcate din TVA.

Reprezentanții municipiilor consideră că un dialog instituțional clar ar putea preveni confuziile și tensiunile apărute în spațiul public în legătură cu nivelul impozitelor locale.