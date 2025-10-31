Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a primit 12 oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni, un proiect strategic pentru conectarea Moldovei la rețeaua de autostrăzi.

Potrivit CNIR, tronsonul 3 Lețcani (DN28) – DN24 (Iași) are o lungime de 17,7 kilometri, o valoare estimată de 5,29 miliarde de lei și o durată totală de realizare de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Ofertele depuse:

Ceigall India Limited (Ofertant unic)

FCC Construcción S.A. (Ofertant unic)

WEBUILD S.p.A. Milano (Ofertant unic)

Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Ofertant unic)

Asocierea Construcții Erbașu (Lider) – Conest S.A. – EKY-SAM – Frasinul

Asocierea Danlin XXL (Lider) – Intertranscom Impex S.R.L. – Evropeiski – Patishta – Groma Hold LTD

Asocierea ITINERA S.p.A. (Lider) – Saipem S.p.A. – ICM S.p.A.

Asocierea MAPA Insaat ve Tikaret Anonim Sirketi (Lider) – Gunal Insaat Ticaret Sanayi Anonim Sirketi

Asocierea MAKIMSAN Asfalt Taahhut Inșaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – Veta Global S.R.L.

Asocierea Concelex (Lider) – X-WAY Infrastructure

Asocierea Biskon Yapi Anonim Sirketi (Lider) – Straco Holding – MIS Grup – Ilgaz Construction

Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Lider) – Fernas Insaat Anonim Sirketi – Ozkar Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Caracteristici tehnice ale tronsonului:

18 poduri și pasaje

6 tunele și un centru de monitorizare

2 noduri rutiere: la intersecția cu DJ 282 și la intersecția cu DN24

Anunțul privind depunerea ofertelor a fost făcut atât de CNIR, cât și de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, care a vorbit pe contul său de Facebook despre importanța acestui proiect pentru conectivitatea rutieră a regiunii de nord-est.

Cu două zile în urmă, CNIR a anunțat semnarea a două contracte importante de proiectare și execuție, care vizează dezvoltarea unor sectoare esențiale din infrastructura rutieră națională. În total, proiectele însumează 105 kilometri de drum de mare viteză, cu o valoare totală de 10,2 miliarde lei fără TVA (aproximativ 12,4 miliarde lei cu TVA).

Cele două investiții majore includ sectoare din Autostrada Unirii (A8) și Drumul Expres Focșani–Brăila, proiecte strategice care vor îmbunătăți conexiunile rutiere între Moldova, Transilvania și zona Dunării.

Tronsonul 2B Grințieș – Pipirig (Autostrada A8):

Primul contract semnat vizează tronsonul 2B Grințieș – Pipirig, cu o lungime de 32 kilometri, parte a Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, cunoscută și ca Autostrada Unirii. Acesta este considerat cel mai dificil segment tehnic al proiectului, traversând zona montană dintre județele Neamț și Harghita, și implică lucrări complexe la tuneluri și structuri speciale pentru a asigura stabilitatea traseului. Executantul lucrărilor este asocierea SA&PE Construct SRL (lider) – Euro-Asfalt d.o.o. – Tehnostrade SRL – Spedition UMB SRL, iar valoarea contractului este de 5,97 miliarde lei.

Drumul Expres Focșani – Brăila:

Cel de-al doilea contract semnat de CNIR vizează Drumul Expres Focșani – Brăila, o legătură rutieră esențială pentru mobilitatea regiunii Moldovei și pentru asigurarea accesului direct la Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila. Proiectul este considerat vital pentru transportul de mărfuri și pasageri între Moldova, Dobrogea și sudul țării.