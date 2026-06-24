Încep primele lucrări pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8, pe tronsonul Joseni – Ditrău

Autostrada Unirii A8 intră într-o nouă etapă de implementare, odată cu avansarea procedurilor necesare pentru deschiderea primului șantier pe segmentul montan. Autoritățile anunță că proiectul tehnic aferent lotului Joseni – Ditrău a primit aprobarea pentru autorizația de construire, urmând ca documentația să fie transmisă către Ministerul Transporturilor pentru emiterea actului final.

„Începem primul șantier din A8 montan!” a transmis Horațiu Cosma, Secretar de stat – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Oficialul a precizat că „astăzi am făcut un nou pas important pentru Autostrada Unirii A8. La noua companie de drumuri CNIR a fost aprobat proiectul pentru autorizația de construire (PAC) pentru lotul Joseni – Ditrău, înainte de termenul prevăzut în contract”.

După parcurgerea etapei tehnice, documentația urmează să ajungă la Ministerul Transporturilor, unde va fi emisă autorizația de construire necesară demarării lucrărilor efective.

Oficialii estimează că acest pas va permite începerea lucrărilor pe primul tronson al secțiunii montane a autostrăzii. Horațiu Cosma a subliniat că procesul administrativ este în desfășurare accelerată, în paralel cu pregătirile din teren realizate de constructor.

„Urmează ca documentația să ajungă la Ministerul Transporturilor, unde vom emite în cel mai scurt timp autorizația de construire, astfel încât să putem da startul efectiv lucrărilor pe primul lot al secțiunii montane a Autostrăzii Unirii”, a mai transmis acesta.

Pe teren, antreprenorul a finalizat organizarea de șantier, iar mai multe componente logistice sunt deja funcționale. Sunt operaționale stațiile de betoane și cea de asfalt, drumurile tehnologice au fost amenajate, iar flota de utilaje este pregătită pentru intervenție.

De asemenea, este instalată o bază de producție pentru grinzi, care urmează să furnizeze elemente prefabricate necesare structurii de rezistență.

„În teren, constructorul e pregătit în blocstart cu peste 150 de muncitori în prima etapă, organizarea de șantier e finalizată, cele două stații de betoane și cea de asfalt sunt operaționale, drumurile de șantier sunt pregătite, cele 140 de utilajele aliniate, iar baza nouă de produs grinzi e pe poziție, ea urmând să producă zilnic câte 3 grinzi lungi de 40 de metri”, a precizat oficialul.

Lotul Joseni – Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri, iar execuția este prevăzută pe o perioadă de doi ani, fiind realizată de o asociere de constructori din România și Bulgaria.

Proiectul include 18 poduri și pasaje, trei ecoducte destinate traversării faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, care va permite utilizarea segmentului independent de restul traseului.

Autostrada Unirii A8 este proiectată să conecteze regiunile Moldovei și Transilvaniei printr-un coridor rutier major, iar sectorul montan presupune lucrări complexe, cu viaducte, tuneluri și volume semnificative de excavații și consolidări, desfășurate pe o lungime de peste 110 kilometri.