Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că, în prezența ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, au fost semnate contractele pentru proiectarea și execuția loturilor 1C Sărățeni–Joseni și 1D Joseni–Ditrău, însumând 47 de kilometri din Autostrada A8.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, valoarea totală a acestor contracte se apropie de 6 miliarde de lei, fondurile urmând să fie acoperite din finanțare europeană nerambursabilă și completate prin alocări de la bugetul de stat.

Primul dintre cele două acorduri privește lotul 1C Sărățeni–Joseni, cel mai lung și mai complex dintre cele două, pentru care CNIR a atribuit contractul unei asocieri de firme din România și Bosnia-Herțegovina.

Suma alocată acestui lot este de aproape 5 miliarde de lei, iar termenul de realizare este de 54 de luni. Construcția se desfășoară pe teritoriul județelor Mureș și Harghita, într-o zonă unde infrastructura presupune frecvente lucrări speciale.

În același interval a fost semnat și contractul destinat lotului 1D, care acoperă distanța Joseni–Ditrău, pe o lungime de 14,4 kilometri. Valoarea acestuia depășește 820 de milioane de lei, iar lucrările vor fi realizate de o asociere de firme din România și Bulgaria. Durata estimată pentru finalizarea proiectului este de 34 de luni. Acest tronson include mai multe structuri și se desfășoară integral în județul Harghita.

Pentru ambele loturi, proiectele tehnice prevăd realizarea unor descărcări provizorii, astfel încât fiecare tronson să poată funcționa independent până la finalizarea completă a secțiunii.

Lotul 1C este unul dintre cele mai tehnice segmente ale întregului traseu, având o lungime de 32,4 kilometri și un număr ridicat de structuri. În total, sunt prevăzute 39 de poduri și pasaje, trei tuneluri unidirecționale, patru polate și două ecoducte pentru asigurarea permeabilității faunei. Aproximativ jumătate din lungimea totală a tronsonului este formată din tunele și pasaje, însumând circa 16 kilometri.

Cel mai lung pasaj din cadrul acestui tronson va depăși 1700 de metri, fiind amplasat peste DN 13A și linia ferată din zonă. De asemenea, cel mai înalt viaduct va ajunge la 45 de metri. Aceste elemente indică faptul că lucrările se vor desfășura în zone dificile, cu relief variat și condiții ce impun tehnologii specifice.

Contractul a fost atribuit unei asocieri formate din companii românești și bosniace, care vor lucra în regim integrat, atât pentru proiectare, cât și pentru execuție. Perioada alocată proiectării și construirii se întinde pe 54 de luni, ceea ce înseamnă că lucrările vor avansa pe etape, în funcție de complexitatea fiecărui sector.

Lotul 1D, care completează sectorul dintre Joseni și Ditrău, însumează 14,4 kilometri. Proiectul include 21 de pasaje și viaducte, dintre care trei ecoducte destinate trecerii animalelor, precum și un nod rutier în zona localității Ditrău. Tronsonul a fost atribuit unei asocieri de firme din România și Bulgaria, iar termenul de realizare este de 34 de luni.

Acest sector completează continuitatea traseului prin zonele montane din Harghita și va permite, după finalizare, asigurarea unui flux de trafic mai stabil pe măsură ce celelalte loturi ale secțiunii montane vor avansa în diferite faze de execuție. Descărcările provizorii prevăzute în proiect permit funcționarea independentă a lotului, chiar dacă sectoarele adiacente nu sunt finalizate în același timp.

Pe lângă cele două acorduri majore, CNIR a semnat și contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție aferente lotului 2A Ditrău–Grințieș, considerat cel mai extins și mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii. Acesta are o valoare de 49 de milioane de lei și este finanțat, la rândul său, din fonduri europene nerambursabile. Contractul vizează monitorizarea progresului șantierelor, verificarea conformității execuției și a calității materialelor și echipamentelor utilizate.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a subliniat importanța acestor contracte pentru avansarea secțiunii montane a A8.

„Sunt ultimele două contracte ale secţiunii montane de pe Autostrada A8, contracte importante, care vin să întregească portofoliul Companiei. În doar un an de la lansare iată că am reuşit să avem contracte semnate cu o valoare de 18 miliarde lei pe toate cele patru loturi de la Sărăţeni la Pipirig. Preconizăm că 2026 va fi, practic, anul proiectării pentru A8 montan, iar eu îmi doresc ca anul viitor să vedem şi primele utilaje în teren pentru că unul dintre loturi are o durată de proiectare de 10 luni, Studiul de Fezabilitate fiind mult mai detaliat şi cu toate investigaţiile necesare finalizate”, a declarat Gabriel Budescu.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a reafirmat că au fost semnate contracte pentru încă 47 de kilometri de autostradă în județele Mureș și Harghita, cu o valoare cumulată de aproape 6 miliarde de lei. Acesta a explicat că finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, ceea ce permite accelerarea implementării fără presiuni suplimentare asupra bugetului.

„Astfel, de astăzi, chiar înainte de Ziua Naţională a României, toată secțiunea de munte a Autostrăzii A8 are contracte semnate, unele cu ordin de începere sau în etapa de proiectare. Primul contract semnat astăzi, pentru lotul 1C Sărățeni-Joseni, unde constructor este asocierea de companii din România și Bosnia-Herțegovina SA&PE CONSTRUCT S.R.L. (LIDER) – TEHNOSTRADE S.R.L. SPEDITION UMB – EURO ASFALT) are o valoare de aproape 5 miliarde lei și o durată de realizare de 54 de luni”, a spus ministrul Transporturilor”.

Ministrul a reluat și principalele caracteristici tehnice ale celor două loturi:

Pentru lotul 1C, acesta a menționat:

• 39 de poduri și pasaje, cel mai lung având 1736 de metri

• 3 tuneluri unidirecționale

• 4 polate și 2 ecoducte

În privința lotului 1D, ministrul a precizat:

• 21 de pasaje și viaducte, inclusiv 3 ecoducte pentru animalele sălbatice

• un nod rutier la Ditrău

În plus, contractul de supervizare pentru lotul 2A, în valoare de 49 de milioane de lei, va asigura monitorizarea lucrărilor, verificarea calității materialelor și urmărirea conformității tehnice pe întreg segmentul Ditrău–Grințieș.