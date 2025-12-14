Baba Vanga, ghicitoarea oarbă din Bulgaria, supranumită „Nostradamus al Balcanilor”, a murit în 1996, la vârsta de 85 de ani. Deși nu a lăsat scrieri proprii, numeroase previziuni i-au fost atribuite de-a lungul timpului, prin relatări orale și interpretări ulterioare.

De-a lungul anilor, susținătorii săi au afirmat că ar fi anticipat evenimente precum atentatele din 11 septembrie 2001, tsunami-ul din 2004 sau ascensiunea grupării ISIS, deși aceste asocieri nu sunt documentate oficial.

Interesul reapare periodic, mai ales în perioade marcate de instabilitate, iar anul 2026 este prezentat, în unele interpretări, drept un moment de cotitură pentru omenire.

Printre cele mai frecvente teme atribuite profețiilor pentru 2026 se regăsesc dezastrele naturale. Interpretările vorbesc despre posibile cutremure puternice, erupții vulcanice și fenomene meteo extreme. Aceste scenarii sunt adesea corelate cu realitățile actuale, precum schimbările climatice și intensificarea fenomenelor naturale severe.

Caracterul vag al acestor previziuni permite adaptarea lor la evenimente deja observate sau anticipate de comunitatea științifică, ceea ce contribuie la popularitatea lor. Totuși, nu există dovezi clare că Baba Vanga ar fi formulat explicit astfel de predicții pentru un anumit an, potrivit oe24.at.

Un alt element des invocat este escaladarea tensiunilor geopolitice. Unele interpretări susțin că Baba Vanga ar fi vorbit despre un conflict major cu implicații globale, asociat de unii cu ideea unui Al Treilea Război Mondial, care ar putea izbucni în 2026.

Există chiar teorii care plasează originea acestui conflict în Asia.

Aceste interpretări reflectă temerile actuale legate de instabilitatea internațională, conflictele regionale și competiția dintre marile puteri. Lipsa unor formulări clare face însă imposibilă verificarea acestor afirmații.

Profețiile atribuite Babei Vanga sunt extinse și asupra domeniului tehnologic. Unele relatări susțin că inteligența artificială ar urma să capete un rol central în deciziile politice și economice, influențând profund societatea. Deși ideea pare surprinzător de actuală, ea este rezultatul unor interpretări moderne, adaptate contextului tehnologic actual.

Avansul rapid al tehnologiei și discuțiile globale despre inteligența artificială fac ca astfel de scenarii să fie ușor asociate cu numele Babei Vanga.

Printre cele mai spectaculoase afirmații se numără ipoteza unui prim contact cu viața extraterestră. Acest scenariu rămâne în zona speculativă și nu este susținut de dovezi concrete. Publicațiile internaționale subliniază că nu există documente sau înregistrări care să confirme că Baba Vanga ar fi făcut astfel de predicții.