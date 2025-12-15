Banca Centrală Europeană (BCE) va menţine nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra şedinţă consecutivă, la reuniunea de politică monetară din 18 decembrie 2025, şi le va păstra aşa şi-n 2026, conform previziunilor a 96 de economişti intervievaţi de agenția de presă Reuters.

„Consiliul guvernatorilor a decis astăzi ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Inflația se plasează în continuare în apropierea țintei de 2% pe termen mediu, iar evaluarea Consiliului guvernatorilor privind perspectivele inflației este, în linii mari, nemodificată. Economia a continuat să înregistreze o creștere în pofida contextului internațional dificil. Piața robustă a forței de muncă, bilanțurile solide ale companiilor din sectorul privat și reducerile anterioare ale ratelor dobânzilor de către Consiliul guvernatorilor rămân surse importante de reziliență. Cu toate acestea, perspectivele sunt încă grevate de incertitudini, mai ales pe seama disputelor comerciale și a tensiunilor geopolitice actuale pe plan mondial. Consiliul guvernatorilor este hotărât să asigure stabilizarea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu. Acesta va urma o abordare bazată pe date și de la o ședință la alta pentru a determina orientarea adecvată a politicii monetare. Mai exact, deciziile Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor se vor baza pe evaluarea sa cu privire la perspectivele inflației și riscurile asociate acestora, având în vedere noile date economice și financiare, precum și la dinamica inflației de bază și la robustețea transmisiei politicii monetare. Consiliul guvernatorilor nu își asumă vreun angajament prealabil cu privire la o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%. Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura stabilizarea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor”, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii BCE din 30 octombrie 2025.

În ultimele două trimestre, economia a crescut cu aproape 1,5%, ceea ce sugerează că BCE nu are motive să ajusteze urgent politica monetară, potrivit economiștilor. Cei 96 de economişti intervievaţi de Reuters se aşteaptă ca BCE să menţină, săptămâna viitoare, rata dobânzii la facilitatea de depozit la 2%. Aproximativ 80% dintre ei se aşteaptă ca ratele să nu fie modificate până la mijlocul anului 2026. Aproape 75% dintre ei se aşteaptă la menţinerea politicii monetare până la finalul anului 2026. Cei 96 de economişti se aşteaptă ca inflaţia în zona euro să scadă în acest trimestru la 2,1% şi la 1,7% în primul trimestru al anului 2026, rămânând sub ţinta BCE de 2% în anul 2026.

Economia zonei euro ar urma să crească cu 1,2% în 2025, cu 1% în 2026 și cu 1,3% în 2027.

„Economia a fost mai rezilientă decât ne-am aşteptat… şi dacă ne uităm la inflaţie, cred că BCE nu are într-adevăr motive să modific dobânzile în decembrie sau în primele reuniuni de politică monetară din 2026”, a apreciat Bas van Geffen, analist financiar la Rabobank.

Noile previziuni ale BCE privind inflaţia, publicate recent, sunt similare cu cele anunţate în luna iunie. Inflaţia în zona euro ar urma să se situeze la 2,1% în 2025, 1,7% în 2026 şi 1,9% în 2027. Inflaţia de bază, adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, ar urma să se situeze la 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 şi 1,8% în 2027.