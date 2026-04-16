Guvernul a adoptat, în ședința de joi, o hotărâre prin care stabilește valorile minime ale obligațiilor fiscale restante pentru care autoritățile locale pot publica lista datornicilor.

Potrivit anunțului făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, noile praguri sunt:

1.200 de lei pentru persoane fizice

5.000 de lei pentru persoane juridice

Aceste valori reprezintă nivelul minim de la care contribuabilii pot fi incluși pe așa-numita „Listă a rușinii”, publicată de autoritățile fiscale locale.

La rândul său, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat obiectivul măsurii: „Urmărim transparentizarea şi creşterea conformării voluntare a acestora la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetelor locale”.

Autoritățile susțin că noile valori au fost calculate pe baza unor exemple concrete, care reflectă situația unui contribuabil obișnuit.

„A fost evaluată valoarea standard pentru o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, o valoare impozabilă de 677 de lei metri pătrați, un apartament dintr-o zonă mai marginașă a Capitalei și un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.600 de centimetri pătrați. Iar valoarea de impozit calculată pentru cele două este în jur de 600 de lei, 609 lei anual, deci e vorba de obligații restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil pentru publicarea pe lista rușinii”, a spus Ioana Dogioiu.

Aceeași logică a fost aplicată și în cazul firmelor. De exemplu, pentru un spațiu comercial de 50 mp, impozitul anual este estimat la aproximativ 2.500 de lei, ceea ce înseamnă că pragul de 5.000 de lei reflectă, de asemenea, acumularea datoriilor pe o perioadă de aproximativ doi ani.

„Lista rușinii” este mecanismul prin care autoritățile locale publică numele contribuabililor care înregistrează restanțe la plata taxelor și impozitelor peste un anumit prag.

Lista este publicată trimestrial, pe site-urile autorităților fiscale locale, și include:

persoane fizice și juridice cu datorii restante

cuantumul obligațiilor fiscale neachitate

Publicarea se face până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, iar înainte de acest pas, contribuabilii sunt notificați oficial.

Un element important este reducerea pragului pentru persoane fizice, în urma consultării publice.

Inițial, nivelul propus era de 3.000 de lei, însă după observațiile primite în luna martie, autoritățile au decis scăderea acestuia la 1.200 de lei.

Această modificare crește semnificativ numărul contribuabililor care pot ajunge pe listă, în special în cazul celor care acumulează datorii pe termen mai lung.

Decizia Guvernului apare într-un context de presiune tot mai mare asupra bugetelor locale și al necesității de a îmbunătăți colectarea veniturilor.

Autoritățile mizează pe efectul de descurajare și pe creșterea conformării voluntare, însă noile reguli ar putea duce la o expunere publică mai largă a datornicilor.

În practică, orice contribuabil care acumulează datorii timp de aproximativ doi ani, chiar și pentru impozite uzuale, riscă să fie inclus pe „Lista rușinii”.