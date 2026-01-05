Raed Arafat a atras atenția că, în contextul actualelor condiții de iarnă, deplasările trebuie făcute cu prudență, mai ales pe rețeaua de drumuri naționale și județene, unde se circulă în continuare, dar în condiții specifice sezonului rece.

Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, toate drumurile importante sunt deschise, însă carosabilul este acoperit de zăpadă sau, pe anumite tronsoane, de gheață, ceea ce impune o adaptare clară a conduitei la volan.

Oficialul a subliniat că respectarea regulilor de circulație rămâne esențială în aceste condiții, iar viteza trebuie ajustată permanent în funcție de starea drumului și de vizibilitate. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să verifice, înainte de plecare, dacă autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru iarnă, inclusiv cu anvelope adecvate și sisteme funcționale de dezaburire și iluminare.

În cadrul aceleiași intervenții, Raed Arafat a insistat asupra importanței informării prealabile cu privire la condițiile de trafic. El a recomandat utilizarea aplicațiilor și platformelor oficiale disponibile, care oferă date actualizate despre starea drumurilor, pentru a reduce riscul de a ajunge în zone unde circulația se desfășoară dificil.

„În primul rând, circulaţia se face pe drumuri, bineînţeles acoperite cu zăpadă, poate pe alocuri există gheaţă, motiv pentru care circulaţia să se facă cu mare atenţie. Drumurile sunt deschise, nu avem drumuri închise, naţionale, judeţene, aşa că rugămintea către toţi participanţii la trafic este respectarea tuturor reguli de prevenţie, centură, viteză, cât mai adaptată pentru condiţiile meteo. (…) Există site-uri, există aplicaţii de pe care pot fi verificate condiţiile drumurilor, înainte de plecare şi asiguraţi-vă că maşinile sunt pregătite pentru drumurile respective, anvelope de iarnă şi tot ce trebuie pentru un drum care se desfăşoară în condiţii de iarnă”, a transmis șeful DSU, subliniind că prevenția și informarea pot face diferența între o deplasare sigură și una cu potențial periculos.

Un alt capitol important al mesajului transmis de Raed Arafat vizează deplasările în zonele montane, unde riscul de avalanșă este ridicat în această perioadă. Șeful DSU a explicat că, în ultimele zile, au fost înregistrate mai multe avalanșe, inclusiv una declanșată de schiori, eveniment care, din fericire, nu s-a soldat cu victime.

În acest context, oficialul a cerut turiștilor să manifeste responsabilitate și să evite traseele periculoase sau neomologate. El a accentuat necesitatea respectării stricte a avertizărilor transmise de structurile Salvamont și a informării detaliate înainte de orice deplasare în zonele montane, mai ales în condiții de instabilitate a stratului de zăpadă.

Raed Arafat a precizat că intervențiile în astfel de situații sunt dificile și pot pune în pericol inclusiv viața salvatorilor, motiv pentru care prevenția este esențială. Mesajul său a fost unul de responsabilizare, adresat atât turiștilor români, cât și celor străini care aleg să își petreacă vacanțele în zonele montane ale țării.

Totodată, șeful DSU a anunțat că sistemul RO-Alert va continua să fie utilizat acolo unde situația o impune și a făcut un apel public ca alertele de urgență să nu fie dezactivate pe telefoanele mobile, întrucât acestea pot furniza informații critice în timp util.

„Atenţie mare, pentru că există în continuare riscuri de avalanşă, există risc ca persoanele să rămână blocate, dacă pleacă pe anumite drumuri montane, fără să se asigure că pot să se întoarcă, dacă se modifică condiţiile meteo. Deci vă rog, ascultaţi sfaturile Salvamontului, informaţi-vă de la Salvamont înainte să porniţi pe orice drum în zonele montane şi atenţie în zonele în care Salvamontul avertizează de risc de avalanşă. Am avut o avalanşă zilele care au trecut, din fericire, totuşi fără victime, însă avalanşa a fost declanşată, din ce a fost anunţat de colegii de la Salvamont, de doi schiori, aşa că atenţie mare la avertizările Salvamontului. (…) Rugămintea este să păstraţi sistemele de avertizare în telefoanele dumneavoastră active. Nu le dezactivaţi, pentru că aşa puteţi afla care este situaţia în jurul dumneavoastră şi puteţi să luaţi măsuri să preveniţi să fiţi implicaţi în situaţii neplăcute sau chiar să deveniţi victim, dacă nu ştiţi de un risc care este în jurul dumneavoastră”, a mai precizat Raed Arafat.

În paralel cu recomandările privind deplasările, Raed Arafat a abordat și situația persoanelor vulnerabile, în contextul scăderii temperaturilor până la minus 15 grade Celsius. El a solicitat autorităților locale activarea planurilor destinate protejării persoanelor fără adăpost, pentru a preveni cazurile de hipotermie.

Potrivit acestuia, ambulanțele, poliția și pompierii au obligația de a identifica și transporta aceste persoane în adăposturi special amenajate, iar prefecturile trebuie să se asigure că spațiile de cazare sunt funcționale și pregătite să primească aceste persoane.

În același timp, șeful DSU a oferit detalii despre situația generată de condițiile meteo nefavorabile în județele Alba și Hunedoara. El a anunțat că aproximativ 10.000 de persoane din județul Alba și 5.000 din județul Hunedoara nu au curent electric, din cauza avariilor produse pe rețelele de distribuție.

„Din fericire, putem să spunem că situaţii foarte grave sau situaţii grave, ca şi impact al efectelor meteo, n-au avut loc, situaţia a fost sub control, dar unele judeţe au fost, totuşi, afectate mai mult, mai ales pe partea de furnizare a curentului electric şi în unele zone din judeţul Alba, a apei”, a spus secretarul de stat, Raed Arafat, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că, la un moment dat, numărul utilizatorilor fără energie electrică a depășit 90.000, însă acesta este în scădere.

„Putem să spunem că am ajuns la un moment la peste 90.000 de utilizatori fără curent, dar cifra este în scădere. Deci, pot să dau doar exemplul judeţului Alba, care de la 43.000 iniţial fără curent, acum 15 minute discutând cu inspectorul şef şi în timpul videoconferinţei, suntem la acest moment la 10.000 fără furnizare de curent electric, iar în judeţul Hunedoara ne-au comunicat în timpul videoconferinţei că există în jur la 5.000 de persoane fără curent electric”, a precizat Arafat.

Oficialul a menționat că, pentru gestionarea situației, au fost trimise generatoare de mare capacitate, atât de la companiile de electricitate, cât și de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și din județele limitrofe.

„Pe lângă generatoarele puse la dispoziţie de compania de electricitate care furnizează curentul electric în zona respectivă, s-au trimis generatoare de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din judeţele limitrofe, şi care o parte din ele încă asigură furnizarea curentului electric în unele comune, până la remedierea problemei de întrerupere, şi anume firele electrice care s-au întrerupt, mai ales în zonele muntoase, în zonele de pădure, şi care necesită timp mai mult şi este o activitate îngreunată. Sperăm în cel mai scurt timp să remediem situaţia şi să nu mai fie nevoie de utilizarea generatoarelor. În acelaşi timp, nu toate zonele care au curentul întrerupt au putut fi conectate la generatoare, din motive tehnice. Nu peste tot s-a putut acest lucru, aşa că luăm încă şi prioritate rezolvarea acestei probleme”, a subliniat el.

În județul Alba, o problemă suplimentară a fost lipsa apei potabile pentru peste 8.000 de persoane, situație cauzată tot de întreruperile de curent. Raed Arafat a precizat că această problemă a fost rezolvată integral.